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Зеленский заинтересовался израильской вакциной против COVID-19

Пятница, 14 августа 2020, 14:21

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время разговора они обсудили испытания вакцины против коронавируса в Израиле.

Источник: пресс-служба президента

Детали: Они обсудили меры, принимаемые правительства двух стран для борьбы с пандемией COVID-19. Зеленский проинформировал собеседника о том, что в Украине за сутки зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусной болезни, а в стране действует адаптивный карантинный режим.

Зеленский также отметил заинтересованность украинской стороны в закупке израильской вакцины против коронавируса, которая сейчас проходит испытания в Израиле, для своих граждан.

Прямая речь Зеленского: "Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины".

Напомним: 13 августа в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили 1732 людям, умерли 19 больных, выздоровел 581 человек, госпитализированы за последние сутки 330 человек.

Темы: ЗеленскийУкраинаИзраилькоронавирусэпидемия


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