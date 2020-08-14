Перша зміна Мінського тракторного заводу припинила роботу, а працівники висунули владі вимоги.

Джерело: білоруська філія "Радіо Свобода", "Наша Ніва"

Деталі: Чи працюватиме друга зміна на МТЗ – наразі не відомо. Журналісти повідомляють, що на території заводу в мітингу беруть участь 3-4 тисячі робочих.

Робітники кажуть журналістам, що керівництво заводу хоче встановити виключно економічні вимоги до влади.

Один з учасників заявив, що вимоги до влади традиційні:

нові чесні вибори без участі Олександра Лукашенка;

негайне звільнення та реабілітація політв'язнів та жертв насильства;

реформування силовиків з розформуванням ОМОН.

Якщо ці пункти проігнорують, зазначають робітники, вони приєднаються до загальнодержавного страйку.

Нагадаємо: 14 серпня працівники різних промислових підприємств у різних містах Білорусі вийшли на масові акції солідарності – люди вимагають переглянути результати президентських виборів.