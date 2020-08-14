Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мінський тракторний завод зупинив роботу та висунув вимоги до влади

П'ятниця, 14 серпня 2020, 15:22
Мінський тракторний завод зупинив роботу та висунув вимоги до влади
фото: nn.by

Перша зміна Мінського тракторного заводу припинила роботу, а працівники висунули владі вимоги.

Джерело: білоруська філія "Радіо Свобода", "Наша Ніва"

Деталі: Чи працюватиме друга зміна на МТЗ – наразі не відомо. Журналісти повідомляють, що на території заводу в мітингу беруть участь 3-4 тисячі робочих.

Робітники кажуть журналістам, що керівництво заводу хоче встановити виключно економічні вимоги до влади.

Один з учасників заявив, що вимоги до влади традиційні:

  • нові чесні вибори без участі Олександра Лукашенка;
  • негайне звільнення та реабілітація політв'язнів та жертв насильства;
  • реформування силовиків з розформуванням ОМОН.

Якщо ці пункти проігнорують, зазначають робітники, вони приєднаються до загальнодержавного страйку.

Нагадаємо: 14 серпня працівники різних промислових підприємств у різних містах Білорусі вийшли на масові акції солідарності – люди вимагають переглянути результати президентських виборів.

Теми: Білорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Білорусь
Влада Білорусі заборонила ходити по лісах на кордоні з Україною
У Білорусі помер відомий художник-політв'язень
У Білорусі заявили, що "вагнерівці" навчатимуть білорусів вести бої
Останні новини
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
Усі новини...
Реклама: