Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Білоруський тракторний завод зупинив роботу та висунув вимоги до влади

П'ятниця, 14 серпня 2020, 15:22
фото: nn.by

Перша зміна Мінського тракторного заводу припинила роботу, а працівники висунули владі вимоги.

Джерело: білоруська філія "Радіо Свобода", "Наша Ніва"

Деталі: Чи працюватиме друга зміна на заводі – наразі не відомо. Журналісти повідомляють, що на території заводу в мітингу беруть участь 3-4 тисячі робочих.

Робітники кажуть журналістам, що керівництво заводу хоче встановити виключно економічні вимоги до влади.

Один з учасників заявив, що вимоги до влади традиційні:

  • нові чесні вибори без участі Олександра Лукашенка;
  • негайне звільнення та реабілітація політв'язнів та жертв насильства;
  • реформування силовиків з розформуванням ОМОН.

Якщо ці пункти ігнорувати, зазначають робітники, наступним кроком буде приєднання до загальнодержавного страйку. Директор запропонував розглянути пропозиції, а робітники нехай повернуться на свої робочі місця.

Глава компанії пообіцяв, що нікого не звільнять за сьогоднішній страйк.

Нагадаємо: 14 серпня працівники різних промислових підприємств у різних містах Білорусі вийшли на масові акції солідарності – люди вимагають переглянути результати президентських виборів.

Теми: Білорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відео Протести в Білорусі: на акції вийшли працівники заводів по всій країні

ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів

відеоТихановська закликала до мітингів у всіх містах і збирає докази перемоги

Київ посилює обмеження: місто у "жовтій" карантинній зоні

Зеленський хоче тричі підвищити мінімалку за півтора роки: збирає Раду

Київ і ще три області наближаються до 50% заповнення лікарень хворими з COVID

Усі новини...
Білорусь
В МВС Білорусі заявляють, що відпустили понад 2 тисячі затриманих
Протести в Білорусі: на акції вийшли працівники заводів по всій країні
ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів
Останні новини
15:22
фотоБілоруський тракторний завод зупинив роботу та висунув вимоги до влади
15:03
Компанії Коломойського у США отримали кредити через коронакризу
15:03
В МВС Білорусі заявляють, що відпустили понад 2 тисячі затриманих
14:51
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
14:49
фотоБойовика, який обстрілював українських військових, затримали на Луганщині
14:42
Директор "Укрпошти" попросив Зеленського вивести його з наглядової ради "Укроборонпрому"
14:42
фото, відео Протести в Білорусі: на акції вийшли працівники заводів по всій країні
14:21
Зеленський зацікавився ізраїльською вакциною проти COVID-19
14:09
ЦВК Білорусі оголосила остаточні підсумки виборів
13:51
Україна знову очолила рейтинг прозорості публічних закупівель
Усі новини...