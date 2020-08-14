Протести в Білорусі: на акції вийшли працівники заводів по всій країні
14 серпня працівники різних промислових підприємств у різних містах Білорусі вийшли на масові акції солідарності – люди вимагають переглянути результати президентських виборів.
Джерело: TUT.BY
Деталі: Учасники мітингів вважають, що підсумки голосування були сфальсифіковані.
Крім того, вони вимагають припинити насильство силовиків щодо мирних демонстрантів і звільнити всіх затриманих на акціях.
Зокрема 14 серпня протестують:
Працівники Білоруського металургійного заводу в Жлобіні.
Мінського електротехнічного заводу, Мінського заводу шестерень і Мінського моторного заводу в столиці Білорусі.
Також на акцію солідарності вийшли понад сто працівників найбільшого будівельного підприємства Мінська – ВАТ "МАПІД" і "Мінскінтеркапс".
На Мінському заводі колісних тягачів кілька сотень людей скандують: "Іди!".
Також "Іди!" скандують працівники заводу "Гефест" в Бресті.
Протестують співробітники Мінського метро.
Співробітники підприємства "Гродно Азот" в місті Гродно вимагають, щоб упродовж години випустили всіх затриманих ув'язнених.
Також протестують Гродненський м'ясокомбінат і тютюнова фабрика "Неман".
Працівники МАЗу повідомили, що на заводі "не дають можливості масового висловлення протесту, вказали призначити від кожного підрозділу по 1-2 людини".
У Мінську на площі Свободи протестують близько 70 гідів. Вони тримають плакати: "Мы казалi турыстам, што Беларусь мiрная", "Гiды супраць гвалту".
У Новополоцьку працівники "Нафтан" вийшли на зустріч з владою, щоб висувати вимоги керівництву. Раніше працівники цього підприємства повідомляли, що виходять з профспілок.
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Працівники галузі зв'язку виступили з відкритим зверненням на сайті change.org. Вони вимагають: зупинити незаконні затримання і насильство по відношенню до мирних громадян і затриманих, звільнити затриманих і політв'язнів і зупинити їх подальше переслідування, вийти на діалог з народом, припинити всі форми тиску на представників ЗМІ, призначити нові чесні вибори із залученням міжнародних спостерігачів і т .п.
В Жодино на акцію солідарності вийшли працівники Ковальського заводу важких штамповок.
У Жабинці протестують працівники цукрового заводу.
Співробітники Парку високих технологій також приєдналися до мирної акції солідарності з тими, хто в ці дні страждає від насильства.
Співробітники "Мінських кабельних мереж" вишикувалися в ланцюг солідарності.
У Бобруйську чесних виборів і припинення насильства вимагають працівники "Белшини". Робітники скандують "Живе Білорусь!".
Також протестують співробітники підприємства легпрому "Мілавіца" і завод "Атлант" в Барановичах.
Що було раніше: У Мінську та інших містах Білорусі тривають ненасильницькі акції протесту – вранці 14 серпня люди виходять на вулиці, щоб сказати своє ні свавіллю міліції, яка застосовувала насильство до затриманих білорусів.
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Передісторія:
- У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися акції протесту, які супроводжуються сутичками, насильством із боку силовиків, затриманнями і блокуванням інтернет-медіа. Робітники влаштовують страйки, жінки виносять квіти на вулиці на знак протесту проти дій влади.
- Опозиційну кандидатку Світлану Тихановську представники влади вивезли до Литви.
- Після цього інший білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив з України про створення Фронту національного порятунку Білорусі.
- У ніч на 14 серпня з ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускали затриманих на мітингах людей, багатьох відразу забирали в лікарню.