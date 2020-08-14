Протести в Білорусі: на акції вийшли працівники заводів по всій країні

14 серпня працівники різних промислових підприємств у різних містах Білорусі вийшли на масові акції солідарності – люди вимагають переглянути результати президентських виборів.

Джерело: TUT.BY

Деталі: Учасники мітингів вважають, що підсумки голосування були сфальсифіковані.

Крім того, вони вимагають припинити насильство силовиків щодо мирних демонстрантів і звільнити всіх затриманих на акціях.

Зокрема 14 серпня протестують:

Працівники Білоруського металургійного заводу в Жлобіні.

Мінського електротехнічного заводу, Мінського заводу шестерень і Мінського моторного заводу в столиці Білорусі.

Також на акцію солідарності вийшли понад сто працівників найбільшого будівельного підприємства Мінська – ВАТ "МАПІД" і "Мінскінтеркапс".

На Мінському заводі колісних тягачів кілька сотень людей скандують: "Іди!".

Також "Іди!" скандують працівники заводу "Гефест" в Бресті.

Протестують співробітники Мінського метро.

Співробітники підприємства "Гродно Азот" в місті Гродно вимагають, щоб упродовж години випустили всіх затриманих ув'язнених.

Також протестують Гродненський м'ясокомбінат і тютюнова фабрика "Неман".

Працівники МАЗу повідомили, що на заводі "не дають можливості масового висловлення протесту, вказали призначити від кожного підрозділу по 1-2 людини".

У Мінську на площі Свободи протестують близько 70 гідів. Вони тримають плакати: "Мы казалi турыстам, што Беларусь мiрная", "Гiды супраць гвалту".

У Новополоцьку працівники "Нафтан" вийшли на зустріч з владою, щоб висувати вимоги керівництву. Раніше працівники цього підприємства повідомляли, що виходять з профспілок.

Переглянути цей допис в Instagram #нафтан Допис, поширений Новости Новополоцк/Полоцк (@novopolotsk.polotsk.online) 14 Сер 2020 р. о 2:22 PDT

Працівники галузі зв'язку виступили з відкритим зверненням на сайті change.org. Вони вимагають: зупинити незаконні затримання і насильство по відношенню до мирних громадян і затриманих, звільнити затриманих і політв'язнів і зупинити їх подальше переслідування, вийти на діалог з народом, припинити всі форми тиску на представників ЗМІ, призначити нові чесні вибори із залученням міжнародних спостерігачів і т .п.

В Жодино на акцію солідарності вийшли працівники Ковальського заводу важких штамповок.

У Жабинці протестують працівники цукрового заводу.

Співробітники Парку високих технологій також приєдналися до мирної акції солідарності з тими, хто в ці дні страждає від насильства.

Співробітники "Мінських кабельних мереж" вишикувалися в ланцюг солідарності.

У Бобруйську чесних виборів і припинення насильства вимагають працівники "Белшини". Робітники скандують "Живе Білорусь!".

Також протестують співробітники підприємства легпрому "Мілавіца" і завод "Атлант" в Барановичах.

Що було раніше: У Мінську та інших містах Білорусі тривають ненасильницькі акції протесту – вранці 14 серпня люди виходять на вулиці, щоб сказати своє ні свавіллю міліції, яка застосовувала насильство до затриманих білорусів.

Читайте також "Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія: