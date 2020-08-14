Минский тракторный завод остановил работу и выдвинул требования к власти

Первая смена Минского тракторного завода прекратила работу, а работники выдвинули власти требования.

Источник: белорусский филиал "Радио Свобода", "Наша Нива"

Детали: Будет ли работать вторая смена на МТЗ - пока не известно. Журналисты сообщают, что на территории завода в митинге принимают участие 3-4 тысячи рабочих.

Они говорят журналистам, что руководство завода хочет установить исключительно экономические требования к власти.

Один из участников заявил, что требования к власти традиционны:

новые честные выборы без участия Александра Лукашенко;

немедленное освобождение и реабилитация политзаключенных и жертв насилия;

реформирование силовиков с расформированием ОМОН.

Если эти пункты проигнорируют, отмечают рабочие, они присоединятся к общегосударственной забастовке.

Глава компании пообещал, что никого не уволят за сегодняшний забастовку.

Напомним: 14 августа работники разных промышленных предприятий в разных городах Беларуси вышли на массовые акции солидарности – люди требуют пересмотреть результаты президентских выборов.