Минский тракторный завод остановил работу и выдвинул требования к власти
Первая смена Минского тракторного завода прекратила работу, а работники выдвинули власти требования.
Источник: белорусский филиал "Радио Свобода", "Наша Нива"
Детали: Будет ли работать вторая смена на МТЗ - пока не известно. Журналисты сообщают, что на территории завода в митинге принимают участие 3-4 тысячи рабочих.
Они говорят журналистам, что руководство завода хочет установить исключительно экономические требования к власти.
Один из участников заявил, что требования к власти традиционны:
- новые честные выборы без участия Александра Лукашенко;
- немедленное освобождение и реабилитация политзаключенных и жертв насилия;
- реформирование силовиков с расформированием ОМОН.
Если эти пункты проигнорируют, отмечают рабочие, они присоединятся к общегосударственной забастовке.
Глава компании пообещал, что никого не уволят за сегодняшний забастовку.
Напомним: 14 августа работники разных промышленных предприятий в разных городах Беларуси вышли на массовые акции солидарности – люди требуют пересмотреть результаты президентских выборов.