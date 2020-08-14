Зеленський відреагував на новий антирекорд COVID: звернувся до українців

У зв’язку з черговим антирекордом з кількості хворих на коронавірус за добу президент Володимир Зеленський закликав українців вживати заходів особистої безпеки.

Джерело: щоденна нарада президента з урядовцями та головами ОДА

Деталі: Також він наголосив на необхідності посилення інформування населення щодо протидії коронавірусу.

Зеленський нагадав, що 13 серпня в Україні коронавірусну хворобу підтвердили ще в 1732 громадян. За його словами, такі цифри свідчать про те, що країна перебуває на межі другої хвилі.

Пряма мова: "Маємо максимально посилити інформаційну кампанію щодо протидії поширенню коронавірусу. Необхідно донести населенню важливість вжиття заходів особистого захисту, дотримання правил карантину: мінімізації відвідувань місць скупчення людей, відвідування масових заходів".

Нагадаємо: 13 серпня в Україні були встановлені два антирекорди COVID - 1 732 нових випадки хвороби та 330 госпіталізацій за добу.