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Зеленский отреагировал на новый антирекорд COVID: обратился к украинцам

Пятница, 14 августа 2020, 15:52

В связи с очередным антирекордом по количеству больных коронавирусом за сутки президент Владимир Зеленский призвал украинцев принимать меры личной безопасности.

Источник: ежедневное совещание президента с членами правительства и главами ОГА

Детали: Также он отметил необходимость усиления информирования населения касательно противодействия коронавирусу.

Зеленский напомнил, что 13 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили еще у 1732 граждан. По его словам, такие цифры свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны.

Прямая речь: "Должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий".

Напомним: 13 августа в Украине были установлены два антирекорда COVID - 1 732 новых случая болезни и 330 госпитализаций за сутки.

Украинская правда
Темы: коронавирусЗеленскийCovid-2019


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