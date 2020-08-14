Зеленский отреагировал на новый антирекорд COVID: обратился к украинцам

В связи с очередным антирекордом по количеству больных коронавирусом за сутки президент Владимир Зеленский призвал украинцев принимать меры личной безопасности.

Источник: ежедневное совещание президента с членами правительства и главами ОГА

Детали: Также он отметил необходимость усиления информирования населения касательно противодействия коронавирусу.

Зеленский напомнил, что 13 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили еще у 1732 граждан. По его словам, такие цифры свидетельствуют о том, что страна находится на грани второй волны.

Прямая речь: "Должны максимально усилить информационную кампанию по противодействию распространению коронавируса. Необходимо донести населению важность принятия мер личной защиты, соблюдения правил карантина: минимизации посещений мест скопления людей, посещения массовых мероприятий".

Напомним: 13 августа в Украине были установлены два антирекорда COVID - 1 732 новых случая болезни и 330 госпитализаций за сутки.