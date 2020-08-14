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Вибух у Бейруті: Україна направить до Лівану гуманітарний вантаж

П'ятниця, 14 серпня 2020, 16:33

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Лівану, де 4 серпня стався потужний вибух, внаслідок якого загинуло близько 200 осіб.

Джерело: повідомлення на сайті президента

Деталі: Згідно з указом №319, Україна надішле Лівану вантаж, який допоможе у подоланні наслідків трагедії.

Кабміну доручено "невідкладно забезпечити надання такої гуманітарної допомоги".

Що саме містить вантаж, не уточнюється.

Нагадаємо: 4 серпня у порту Бейрута стався вибух. Внаслідок трагедії загинуло близько 200 осіб, а декілька тисяч отримали поранення. Як відомо, то вибухнула селітра з судна, що належить росіянину.

Українська правда
Теми: Ліванвибухгуманітарка


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