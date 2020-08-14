Взрыв в Бейруте: Украина направит в Ливан гуманитарный груз

Президент Владимир Зеленский подписал указ об оказании гуманитарной помощи Ливану, где 4 августа произошел мощный взрыв, в результате которого погибло около 200 человек.

Источник: сообщение на сайте президента

Детали: Согласно указу №319, Украина отошлет Ливану груз, который поможет в преодолении последствий трагедии.

Кабмину поручено "безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи".

Что именно будет содержать груз, пока неизвестно.

Напомним: 4 августа в порту Бейрута произошел взрыв. В результате трагедии погибли около 200 человек, а несколько тысяч получили ранения. Как известно, это взорвалась селитра с судна, принадлежащего россиянину.