Взрыв в Бейруте: Украина направит в Ливан гуманитарный груз
Пятница, 14 августа 2020, 16:33
Президент Владимир Зеленский подписал указ об оказании гуманитарной помощи Ливану, где 4 августа произошел мощный взрыв, в результате которого погибло около 200 человек.
Источник: сообщение на сайте президента
Детали: Согласно указу №319, Украина отошлет Ливану груз, который поможет в преодолении последствий трагедии.
Кабмину поручено "безотлагательно обеспечить предоставление такой гуманитарной помощи".
Что именно будет содержать груз, пока неизвестно.
Напомним: 4 августа в порту Бейрута произошел взрыв. В результате трагедии погибли около 200 человек, а несколько тысяч получили ранения. Как известно, это взорвалась селитра с судна, принадлежащего россиянину.
Украинская правда