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У Білорусі оголосили в розшук засновника опозиційних телеграм-каналів

П'ятниця, 14 серпня 2020, 17:16
У Білорусі оголосили в розшук засновника опозиційних телеграм-каналів
Степан Путило

МВС Білорусі порушило кримінальну справу проти засновника опозиційних телеграм-каналів NEXTA і NEXTA Live Степана Путила (також відомий як Степан Свєтлов) та оголосило його в розшук.

Джерело: копія документу про оголошення в розшук, яку публікує NEXTA

Деталі: Путило звинувачують в організації масових заворушень, підготовці до них інших людей або фінансуванні таких заворушень.

Згідно з інкримінованою статтею, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У документі зазначаєтсья, що Путило є уродженцем Білорусі, йому 22 роки.

 

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Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

На початку цих подій влада глушила інтернет у країні, тому єдиним джерелом об'єктивної інформації були соціальні мережі, зокрема, Telegram.

Телеграм-канали NEXTA і NEXTA Live детально висвітлюють акції протесту в Білорусі, на них регулярно з'являються фото, відео та коментарі очевидців.

Українська правда
Теми: БілорусьМВСінтернетмітинги
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