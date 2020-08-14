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В Беларуси объявили в розыск основателя оппозиционных телеграм-каналов

Пятница, 14 августа 2020, 17:16
В Беларуси объявили в розыск основателя оппозиционных телеграм-каналов
Степан Путило

МВД Беларуси завело уголовное дело на основателя оппозиционных телеграм-каналов NEXTA и NEXTA Live Степана Путило (также известен как Степан Светлов) и объявило его в розыск.

Источник: копия документа об объявлении в розыск, которую публикует NEXTA

Детали: Путило обвиняют в организации массовых беспорядков, подготовке к ним других людей или финансировании таких беспорядков.

В соответствии с инкриминируемой статьей, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Согласно документу, Путило является уроженцем Беларуси, ему 22 года.

 

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Напомним: После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.

В начале этих событий власть глушила интернет в стране, поэтому единственным источником объективной информации были социальные сети, в частности, Telegram.

Телеграм-каналы NEXTA и NEXTA Live подробно освещают акции протеста в Беларуси, на них регулярно появляются фото, видео и комментарии очевидцев.

Украинская правда

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Темы: БеларусьМВДинтернетмитинги
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