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Тисячі робітників тракторного заводу пішли маршем до центру Мінська

П'ятниця, 14 серпня 2020, 17:35

Тисячі робітників Мінського тракторного заводу пішли маршем до центру Мінська, вони скандують "Виходь" до заводу прибув прем'єр-міністр Роман Головченко, але проігнорував мітингарів.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Дослівно: "У колоні з декількох тисяч робочих вони кричать "Виходь!" І "Хай живе Білорусь!". Їхні вимоги - відставка Лукашенка, проведення чесних виборів з участю незалежних спостерігачів, звільнення політв'язнів, припинення переслідувань альтернативних кандидатів і кандидатів в президенти, а також вільний доступ до інформації".

 

Деталі: Відзначається, що Головченко проігнорував мітингувальників і пішов до адміністрації МТЗ, а робітники пішли маршем до Будинку уряду.

Член страйкового комітету Сергій Дрилевський заявив, що "влада не хоче з нами розмовляти, тоді ми виходимо".

 

Про це він сказав, коли прем'єр-міністр не наважився зустрітися з робітниками.

Після цього кілька тисяч людей залишили майданчик на очах у керівництва заводу і попрямували в сторону центру.

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Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

Теми: БілорусьмітингивиборипрезидентЛукашенко


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