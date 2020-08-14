Тысячи рабочих тракторного завода пошли маршем в центр Минска
Тысячи рабочих Минского тракторного завода пошли маршем в центр Минска, они скандируют "Выходи" в завод прибыл премьер-министр Роман Головченко, но проигнорировал митингующих.
Источник: белорусская служба "Радио Свобода"
Дословно: "В колонне из нескольких тысяч рабочих они кричат "Выходи!" и "Да здравствует Беларусь!". Их требования - отставка Лукашенко, проведение честных выборов с участием независимых наблюдателей, освобождение политзаключенных, прекращение преследований альтернативных кандидатов и кандидатов в президенты, а также свободный доступ к информации".
Детали: Отмечается, что Головченко проигнорировал митингующих и подошел к администрации МТЗ, а рабочие пошли маршем к Дому правительства.
Член забастовочного комитета Сергей Дрылевский заявил, что "власти не хотят с нами разговаривать, тогда мы выходим".
Об этом он сказал, когда премьер-министр не решился встретиться с рабочими.
После этого несколько тысяч человек покинули площадку на глазах у руководства завода и направились в сторону центра.
Предыстория:
- В пятницу оппозиционный белорусский политик Светлана Тихановська, которая уехала в Литву, призвала провести во всех городах Беларуси в эти выходные мирные митинги, чтобы остановить насилие.
- Также она заявила, что инициирует создание координационного совета для трансфера власти в Беларуси.