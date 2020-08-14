Тысячи рабочих тракторного завода пошли маршем в центр Минска

Тысячи рабочих Минского тракторного завода пошли маршем в центр Минска, они скандируют "Выходи" в завод прибыл премьер-министр Роман Головченко, но проигнорировал митингующих.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода"

Дословно: "В колонне из нескольких тысяч рабочих они кричат ​​"Выходи!" и "Да здравствует Беларусь!". Их требования - отставка Лукашенко, проведение честных выборов с участием независимых наблюдателей, освобождение политзаключенных, прекращение преследований альтернативных кандидатов и кандидатов в президенты, а также свободный доступ к информации".

Детали: Отмечается, что Головченко проигнорировал митингующих и подошел к администрации МТЗ, а рабочие пошли маршем к Дому правительства.

Член забастовочного комитета Сергей Дрылевский заявил, что "власти не хотят с нами разговаривать, тогда мы выходим".

Об этом он сказал, когда премьер-министр не решился встретиться с рабочими.

После этого несколько тысяч человек покинули площадку на глазах у руководства завода и направились в сторону центра.

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