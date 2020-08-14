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"Голос": треба запровадити персональні санкції проти Лукашенка та його посіпак

П'ятниця, 14 серпня 2020, 19:03

Голова партії "Голос" Кіра Рудик засудила дії силовиків у Білорусі та вважає, що президентські вибори у сусідній країні не відбулися.

Джерело: Twitter "Голосу"

Пряма мова: Україна не може ігнорувати події, що відбуваються у сусідній Білорусі. Ми чітко та голосно підтримуємо народ, що бореться за свої права і свободу. Ми засуджуємо жорстокість, із якою силовики придушують мирні протести.

Вибори в Білорусь не відбулися! Вони пройшли із порушенням всіх демократичних процедур і їх не можна визнавати! Ми вже звернулися з відповідним закликом до Євросоюзу та урядів демократичних держав. Потрібно запровадити персональні санкції проти Лукашенко та посіпак його режиму".

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Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.

Українська правда
Теми: БілорусьвибориЛукашенкоГолос


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