"Голос": треба запровадити персональні санкції проти Лукашенка та його посіпак

Голова партії "Голос" Кіра Рудик засудила дії силовиків у Білорусі та вважає, що президентські вибори у сусідній країні не відбулися.

Джерело: Twitter "Голосу"

Пряма мова: Україна не може ігнорувати події, що відбуваються у сусідній Білорусі. Ми чітко та голосно підтримуємо народ, що бореться за свої права і свободу. Ми засуджуємо жорстокість, із якою силовики придушують мирні протести.

Вибори в Білорусь не відбулися! Вони пройшли із порушенням всіх демократичних процедур і їх не можна визнавати! Ми вже звернулися з відповідним закликом до Євросоюзу та урядів демократичних держав. Потрібно запровадити персональні санкції проти Лукашенко та посіпак його режиму".

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Україна не може ігнорувати події, що відбуваються у сусідній Білорусі. Ми чітко та голосно підтримуємо народ, що бореться за свої права і свободу. Ми засуджуємо жорстокість, із якою силовики придушують мирні протести. pic.twitter.com/1AGytu8BIC — Голос (@GolosZmin) August 14, 2020

Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.