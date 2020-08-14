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"Голос": нужно ввести персональные санкции против Лукашенко и его приспешников

Пятница, 14 августа 2020, 19:03

Председатель партии "Голос" Кира Рудик осудила действия силовиков в Беларуси и считает, что президентские выборы в соседней стране не состоялись.

Источник: Twitter "Голоса"

Прямая речь: Украина не может игнорировать происходящие в соседней Беларуси. Мы четко и громко поддерживаем народ, борющийся за свои права и свободу. Мы осуждаем жестокость, с которой силовики подавляют мирные протесты.

Выборы в Беларусь не состоялись! Они прошли с нарушением всех демократических процедур и их нельзя признавать! Мы уже обратились с соответствующим призывом к Евросоюзу и правительствам демократических государств. Нужно ввести персональные санкции против Лукашенко и приспешников его режима".

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Напомним: После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.

Украинская правда
Темы: БеларусьвиборыЛукашенкоГолос


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