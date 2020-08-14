"Голос": нужно ввести персональные санкции против Лукашенко и его приспешников

Председатель партии "Голос" Кира Рудик осудила действия силовиков в Беларуси и считает, что президентские выборы в соседней стране не состоялись.

Источник: Twitter "Голоса"

Прямая речь: Украина не может игнорировать происходящие в соседней Беларуси. Мы четко и громко поддерживаем народ, борющийся за свои права и свободу. Мы осуждаем жестокость, с которой силовики подавляют мирные протесты.

Выборы в Беларусь не состоялись! Они прошли с нарушением всех демократических процедур и их нельзя признавать! Мы уже обратились с соответствующим призывом к Евросоюзу и правительствам демократических государств. Нужно ввести персональные санкции против Лукашенко и приспешников его режима".

Читайте также: "Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Україна не може ігнорувати події, що відбуваються у сусідній Білорусі. Ми чітко та голосно підтримуємо народ, що бореться за свої права і свободу. Ми засуджуємо жорстокість, із якою силовики придушують мирні протести. pic.twitter.com/1AGytu8BIC — Голос (@GolosZmin) August 14, 2020

Напомним: После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.