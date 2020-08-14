У центрі Мінська протестувальники зустрілися обличчям до обличчя з кордоном військових

У Мінську на площі Незалежності, перед Будинком уряду, учасники мирної акції протесту стоять буквально обличчям до обличчя з кордоном військових, які охороняють будівлю.

Джерело: TUT.BY

Деталі: Військові та цивільні люди стоять один навпроти одного на площі Незалежності. Будинок уряду охороняє не менше 60 силовиків у повній екіпіровці. Присутні на площі вільно спілкуються з військовими.

Деякі йдуть від будівлі і збираються повернутися в суботу, але більшість поки залишається. Біля в'їзду на проспект з боку БГУ стоять машини міліції, мікроавтобус, два водомета та інша техніка.

Один з військових опустив щит перед демонстрантами, і його кинулися обіймати дівчата.

Фото: TUT.BY

Фото: TUT.BY

Працівники МТЗ, які прийшли на майдан Незалежності, порадилися і вирішили піти "маршем Перемоги" у бік Жовтневої площі.

До Будинку уряду прийшов кандидат у президенти Андрій Дмитрієв. Він заявив, що піде до Верховного суду, і розповів про народні позови — попросив виборців надати докази, за кого вони голосували.

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Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Нагадаємо: Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.

Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.