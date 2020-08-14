Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В центре Минска протестующие встретились лицом к лицу с кордоном военных

Пятница, 14 августа 2020, 19:02
Фото: TUT.BY

В Минске на площади Независимости, перед Домом правительства, участники мирной акции протеста стоят буквально лицом к лицу с кордоном военных, которые охраняют здание.

Источник: TUT.BY

Детали: Военные и гражданские люди стоят друг напротив друга на площади Независимости. Дом правительства охраняет не менее 60 силовиков в полной экипировке. Собравшиеся на площади свободно общаются с военными.

Некоторые уходят от здания и собираются вернуться в субботу, но большинство пока остается. У въезда на проспект со стороны БГУ стоят машины милиции, микроавтобус, два водомета и другая техника.

Один из военных опустил щит перед демонстрантами, и его бросились обнимать девушки.

 
 

Работники МТЗ, которые пришли на площадь Независимости, посовещались и решили пойти "маршем победы" в сторону Октябрьской площади.

К Дому правительства пришел кандидат в президенты Андрей Дмитриев. Он заявил, что пойдет в Верховный суд, и рассказал про народные иски — попросил избирателей предоставить доказательства, за кого они голосовали.

Читайте также  "Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине

Напомним: После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.

Темы: Беларусьмитинги


powered by lun.ua
Главное сегодня

Беларусь передала РФ 32 боевиков "Вагнера"

Лукашенко: Если уже человек упал и лежит, не надо его избивать

Тихановская инициировала создание координационного совета для передачи власти

фото Титушко нашелся и ожидает суда под домашним арестом

фото, видеоПротесты в Беларуси: на акции вышли работники заводов по всей стране

ЦИК Беларуси огласил окончательные итоги выборов

Все новости...
Беларусь
Премьер Польши представил план солидарности с Беларусью
"Голос": нужно ввести персональные санкции против Лукашенко и его приспешников
Лукашенко утратил легитимность и понимает, что это конец
Последние новости
19:58
Беларусь передала РФ 32 боевиков "Вагнера"
19:45
Лукашенко: Если уже человек упал и лежит, не надо его избивать
19:23
Министры ЕС согласились подготовить санкции в отношении Беларуси – СМИ
19:18
Министр цифровой трансформации приглашает белорусских айтишников в Украину
19:08
Премьер Польши представил план солидарности с Беларусью
19:06
Баржа с арбузами-2020: Херсонские ягоды начинают грузить на Киев
19:03
"Голос": нужно ввести персональные санкции против Лукашенко и его приспешников
19:02
Видео, фотоВ центре Минска протестующие встретились лицом к лицу с кордоном военных
18:29
Зеленский "объявил войну" перегруженным фурам
18:28
Платформа СЕ опубликовала заявление о возможном прослушивания украинского журналиста
Все новости...