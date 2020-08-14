В центре Минска протестующие встретились лицом к лицу с кордоном военных

В Минске на площади Независимости, перед Домом правительства, участники мирной акции протеста стоят буквально лицом к лицу с кордоном военных, которые охраняют здание.

Источник: TUT.BY

Детали: Военные и гражданские люди стоят друг напротив друга на площади Независимости. Дом правительства охраняет не менее 60 силовиков в полной экипировке. Собравшиеся на площади свободно общаются с военными.

Некоторые уходят от здания и собираются вернуться в субботу, но большинство пока остается. У въезда на проспект со стороны БГУ стоят машины милиции, микроавтобус, два водомета и другая техника.

Один из военных опустил щит перед демонстрантами, и его бросились обнимать девушки.

Работники МТЗ, которые пришли на площадь Независимости, посовещались и решили пойти "маршем победы" в сторону Октябрьской площади.

К Дому правительства пришел кандидат в президенты Андрей Дмитриев. Он заявил, что пойдет в Верховный суд, и рассказал про народные иски — попросил избирателей предоставить доказательства, за кого они голосовали.

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Напомним: После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.