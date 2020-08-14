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Лукашенко: Якщо вже людина впала і лежить, не треба її бити

П'ятниця, 14 серпня 2020, 19:45
Лукашенко: Якщо вже людина впала і лежить, не треба її бити

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, проти режиму якого мітингують громадяни країни, попросив силовиків не бити протестуючих, які "впали і лежать".

Джерело: білоруське державне ЗМІ "Белта"

Пряма мова: "В черговий раз ми з вами повертаємося до питань справ навіть не в Білорусі, а в столиці - в Мінську. Не скажу, що катастрофа якась або аж надто перенапружена ситуація, але проблем вистачає і питань вистачає, які необхідно вирішувати.

Ми сьогодні вже абсолютно чітко бачимо, що відбувається. Бачимо сьогодні дійових осіб.

Як ми і говорили, зачинщиками цього всього і організаторами є люди з-за кордону. У перших рядах йдуть люди з кримінальним минулим, притому пристойним кримінальним минулим. Ну і наші - де діти, де не зовсім вже діти.

Я не можу сьогодні пред'явити претензії до кого б то не було. Не можу. Тому що ви бачите, як розвивається ситуація.

Єдине, попрошу і міністра, і інших: ми все-таки слов'яни, якщо вже людина впала і лежить, його не треба бити. Тобто має бути певне гальмо".

Деталі: За словами Лукашенка, протестуючі нападають на силовиків зі спини з "ножами і заточками".

Про це він заявив 14 серпня під час наради з членами Ради безпеки країни.

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Нагадаємо:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • 14 серпня Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у чинного президента Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.

Українська правда
Теми: ЛукашенкоБілорусьмітингивибори
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