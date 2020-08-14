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Лукашенко: Если уже человек упал и лежит, не надо его избивать

Пятница, 14 августа 2020, 19:45

Президент Беларуси Александр Лукашенко, против режима которого митингуют граждане страны, попросил силовиков не избивать протестующих, которые "упали и лежат". 

Источник: белорусское государственное СМИ "Белта"

Прямая речь: "В очередной раз мы с вами возвращаемся к вопросам положения даже не в Беларуси, а в столице - в Минске. Не скажу, что катастрофа какая-то или уж слишком перенапряжена ситуация, но проблем хватает и вопросов хватает, которые необходимо решать.

Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц.

Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши - где дети, где не совсем уже дети.

Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация.

Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз".

Детали: По словам Лукашенко, протестующие нападают на силовиков со спины с "ножами и заточками".

Об этом он заявил 14 августа во время совещания с членами Совета безопасности страны.

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Напомним:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги выборов – у действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.

Украинская правда
Темы: ЛукашенкоБеларусьмитингивиборы


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