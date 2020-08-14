У Білорусі відпустили ще двох затриманих українців

У Білорусі звільнити ще двох затриманих під час мітингів громадян України - Павла Чернявського та Романа Шишка.

Джерело: заступник міністра закордонних справ Євген Єнін в ефірі каналу "Україна 24"

Пряма мова: "День видався вельми продуктивним. На свободу вийшли одразу 5 громадян України. Всі вони знаходяться у безпеці.

Це Костянтин Реуцький, Євген Васильєв і Оксана Альошина, про яких зранку повідомив президент України.

Після обіду ми також домоглися звільнення нашого громадянина Романа Шишко, якого затримали у Бресті.

Крім того, ми відвідали у лікарні громадянина України Павла Чернявського, який після звільнення із ІТТ почув себе гірше і був відвезений до найближчої лікарні".

Деталі: За його словами, травма виявилася несерйозною і чоловік повернувся додому.

Всім звільненим у Білорусі українцям запропонували допомогу та сприяти поверненню в Україну. Єнін додав, що всі, хто виявив таке бажання, невдовзі повернуться.

Заступник міністра додав, що не буде коментувати стан здоров'я українців та їхнє перебування у ІТТ, допоки вони не повернуться в Україну.

Що було раніше: Станом на ранок 13 серпня глава МЗС повідомляв, що у Білорусі затримали 3 громадян України. До того повідомлялося про затримання 9 українців, яких уже відпустили.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців утриматися від поїздок до Білорусі, де тривають протести проти результатів президентських виборів.

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