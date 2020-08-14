Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Беларуси отпустили еще двух задержанных украинцев

Пятница, 14 августа 2020, 20:53
фото: TYT.BY

В Беларуси освободили еще двух задержанных во время митингов граждан Украины - Павла Чернявского и Романа Шишко.

Источник: заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире канала "Украина 24"

Прямая речь: "День выдался весьма продуктивным. На свободу вышли сразу 5 граждан Украины. Все они находятся в безопасности.

Это Константин Реуцкий, Евгений Васильев и Оксана Алешина, о которых утром сообщил президент Украины.

После обеда мы также добились освобождения нашего гражданина Романа Шишко, которого задержали в Бресте.

Кроме того, мы посетили в больнице гражданина Украины Павла Чернявского, который после освобождения из ИВС почувствовал себя хуже и был увезен в ближайшую больницу".

Детали: По его словам, травма оказалась несерьезной и мужчина вернулся домой.

Всем освобожденным в Беларуси украинцам предложили помощь и содействовать возвращению в Украину. Енин добавил, что все, кто изъявил такое желание, вскоре вернутся.

Замминистра добавил, что не будет комментировать состояние здоровья украинцев и их пребывание в ИВС, пока они не вернутся в Украину.

Что было раньше: По состоянию на утро 13 августа глава МИД сообщал, что в Беларуси задержали 3 граждан Украины. Ранее сообщалось о задержании 9 украинцев, которых уже отпустили.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь, где продолжаются протесты против результатов президентских выборов.

Читайте также "Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Безнаказанность Лукашенко: почему ЕС должен усилить давление из-за событий в Беларуси

Алена Мазуренко, УП
Темы: БеларусьмитингиЛукашенкоУкраинаукраинцы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Выдача "вагнеровцев" России: Беларусь не сообщила Украине о своем решении

Беларусь передала РФ 32 боевиков "Вагнера"

Лукашенко: Если уже человек упал и лежит, не надо его избивать

Министры ЕС согласились подготовить санкции в отношении Беларуси

Тихановская инициировала создание координационного совета для передачи власти

фото Титушко нашелся и ожидает суда под домашним арестом

Все новости...
Беларусь
Новости 14 августа: протесты в Беларуси, ужесточение карантина в Киеве
Лукашенко заявил о "начале агрессии" из-за рубежа, в том числе из Украины
Беларусь передала РФ 32 боевиков "Вагнера"
Последние новости
21:57
Выдача "вагнеровцев" России: Беларусь не сообщила Украине о своем решении
21:34
Заместитель Кулебы о возвращении "вагнеровцев" России: диалога с Беларусью больше нет
21:25
Депутату Европарламента отказали во въезде в Беларусь
21:00
Новости 14 августа: протесты в Беларуси, ужесточение карантина в Киеве
20:59
В Одесской филармонии, несмотря на вспышку COVID-19, пройдет музыкальный фестиваль
20:53
В Беларуси отпустили еще двух задержанных украинцев
20:35
Новости экономики 14 августа: начало рецессии, повышение "минималки", платежная система от Facebook
20:29
Лукашенко заявил о "начале агрессии" из-за рубежа, в том числе из Украины
20:21
Нацбанк определил официальный курс гривни на 17 августа
19:58
Беларусь передала РФ 32 боевиков "Вагнера"
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!