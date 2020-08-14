В Беларуси отпустили еще двух задержанных украинцев
В Беларуси освободили еще двух задержанных во время митингов граждан Украины - Павла Чернявского и Романа Шишко.
Источник: заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире канала "Украина 24"
Прямая речь: "День выдался весьма продуктивным. На свободу вышли сразу 5 граждан Украины. Все они находятся в безопасности.
Это Константин Реуцкий, Евгений Васильев и Оксана Алешина, о которых утром сообщил президент Украины.
После обеда мы также добились освобождения нашего гражданина Романа Шишко, которого задержали в Бресте.
Кроме того, мы посетили в больнице гражданина Украины Павла Чернявского, который после освобождения из ИВС почувствовал себя хуже и был увезен в ближайшую больницу".
Детали: По его словам, травма оказалась несерьезной и мужчина вернулся домой.
Всем освобожденным в Беларуси украинцам предложили помощь и содействовать возвращению в Украину. Енин добавил, что все, кто изъявил такое желание, вскоре вернутся.
Замминистра добавил, что не будет комментировать состояние здоровья украинцев и их пребывание в ИВС, пока они не вернутся в Украину.
Что было раньше: По состоянию на утро 13 августа глава МИД сообщал, что в Беларуси задержали 3 граждан Украины. Ранее сообщалось о задержании 9 украинцев, которых уже отпустили.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь, где продолжаются протесты против результатов президентских выборов.
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