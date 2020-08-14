Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси отпустили еще двух задержанных украинцев

Пятница, 14 августа 2020, 20:53
В Беларуси отпустили еще двух задержанных украинцев
фото: TYT.BY

В Беларуси освободили еще двух задержанных во время митингов граждан Украины - Павла Чернявского и Романа Шишко.

Источник: заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в эфире канала "Украина 24"

Прямая речь: "День выдался весьма продуктивным. На свободу вышли сразу 5 граждан Украины. Все они находятся в безопасности.

Это Константин Реуцкий, Евгений Васильев и Оксана Алешина, о которых утром сообщил президент Украины.

После обеда мы также добились освобождения нашего гражданина Романа Шишко, которого задержали в Бресте.

Кроме того, мы посетили в больнице гражданина Украины Павла Чернявского, который после освобождения из ИВС почувствовал себя хуже и был увезен в ближайшую больницу".

Детали: По его словам, травма оказалась несерьезной и мужчина вернулся домой.

Всем освобожденным в Беларуси украинцам предложили помощь и содействовать возвращению в Украину. Енин добавил, что все, кто изъявил такое желание, вскоре вернутся.

Замминистра добавил, что не будет комментировать состояние здоровья украинцев и их пребывание в ИВС, пока они не вернутся в Украину.

Что было раньше: По состоянию на утро 13 августа глава МИД сообщал, что в Беларуси задержали 3 граждан Украины. Ранее сообщалось о задержании 9 украинцев, которых уже отпустили.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь, где продолжаются протесты против результатов президентских выборов.

Читайте также "Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников

Безнаказанность Лукашенко: почему ЕС должен усилить давление из-за событий в Беларуси

Алена Мазуренко, УП
Темы: БеларусьмитингиЛукашенкоУкраинаукраинцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
"Вагнер" расширяет влияние в Беларуси при поддержке Лукашенко - Сопротивление
"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников
Крупная колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь – "Гаюн"
Последние новости
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
Все новости...
Реклама: