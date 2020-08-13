Президент України Володимир Зеленський закликав українців утриматися від поїздок до Білорусі, де 5 добу тривають протести проти результатів виборів, на яких, за повідомленнями ЦВК країни, вшосте виграв чинний президент Олександр Лукашенко.

Джерело: Зеленський під час відвідин Бориспільської лікарні

Пряма мова: "Я би зараз радив українцям утриматися від поїздок до Білорусі, поки не встановиться якась більш-менш стабільна ситуація".

Деталі: Зеленський назвав ситуацію у Мінську "складною і нестабільною" та закликав владу Білорусі "налагодити діалог із власним суспільством".

Глава країни додав, що наразі в Білорусі затримані 3 громадян України. За його словами, МЗС України веде переговори із білоруською стороною щодо звільнення громадян України.

При цьому президент не зміг спрогнозувати, чи вплине ситуація у Білорусі на засідання ТКГ, яке запланували на 18 серпня, але висловив упевненість, що переговори у цьому форматі не зупиняться.

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