Зеленський закликав українців утриматися від поїздок до Білорусі
Президент України Володимир Зеленський закликав українців утриматися від поїздок до Білорусі, де 5 добу тривають протести.
Джерело: Зеленський під час відвідин Бориспільської лікарні
Пряма мова: "Я би зараз радив українцям утриматися від поїздок до Білорусі, поки не встановиться якась більш-менш стабільна ситуація".
Деталі: Зеленський назвав ситуацію у Мінську "складною і нестабільною" та закликав владу Білорусі "налагодити діалог із власним суспільством".
Глава країни додав, що наразі в Білорусі затримані 3 громадян України. За його словами, МЗС України веде переговори із білоруською стороною щодо звільнення громадян України.
При цьому президент не зміг спрогнозувати, чи вплине ситуація у Білорусі на засідання ТКГ, яке запланували на 18 серпня, але висловив упевненість, що переговори у цьому форматі не зупиняться.
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Безкарність Лукашенка: чому ЄС має посилити тиск через події у Білорусі
Нагадаємо:
- 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента.
- За даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Лукашенко, який керує державою вже 26 років.
- Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська.
- Після цього в країні почалися акції, які супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
- Також у Білорусі після затримання силовиками помер 25-річний житель Гомеля.
- Станом на 13 серпня у Білорусі затримали 6,7 тисяч осіб. Так, 10 серпня МВС Білорусі повідомляло про затримання близько 3 тисяч протестувальників. 11 серпня – вже про більше 2 тисяч, 12 серпня - про 1 тисячу затриманих.