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"Баварія" забила вісім голів "Барселоні" і вийшла до півфіналу Ліги Чемпіонів

Субота, 15 серпня 2020, 00:05

Німецька "Баварія" пробилася до півфіналу Ліги Чемпіонів. У грі 1/4 фіналу "Баварія" розгромила іспанську "Барселону" з рахунком 8:2.

Матч пройшов у п`ятницю 14 серпня у Лісабоні.

У першому таймі цього футбольного шоу було забито п`ять голів. Вже на четвертій хвилині після удару Томаса Мюллера німецька команда вийшла вперед. За три хвилини "Барселона" зрівнює рахунок після автоголу Давида Алаба - 1:1.

Надалі мюнхенська команда просто знущалася із захистом каталонців. На 21-й хвилині влучний удар Івана Перішича і рахунок вже 2:1 на користь "Баварії". На 27-й хвилині рахунок стає 3:1 після удару Сержа Гнабрі. Довершив розгром "Барси" в першому таймі Мюллер, котрий офоомив дубль - 4:1.

У другому таймі жахіття для "Барселони" продовжилося. "Баварія" продовжувала тиснути. На 57-й хвилині Луїс Суарес здавалося поновив інтригу, зробивши рахунок 4:2. Але не довго тішилася каталонська команда. На 63-й хвилині Йосуа Кімміх забив п`ятий гол у ворота Тер Штегена.

Далі продовжилося знущання над обороною "Барселони". На 84-й хвилині Роберт Левандовськи ударом головою робить рахунок 6:2. На 87-й та 89-й хвилині два влучних удари Коутінью зробили рахунок хокейним - 8:2.

У півфіналі Ліги Чемпіонів "Баварія" гратиме з переможцем пари "Манчестер Сіті" - "Ліон".

Теми: футбол


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