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"Бавария" забила восемь голов "Барселоне" и вышла в полуфинал Лиги Чемпионов

Суббота, 15 августа 2020, 00:05

Немецкая "Бавария" пробилась в полуфинал Лиги Чемпионов. В игре 1/4 финала "Бавария" разгромила испанскую "Барселону" со счетом 8:2.

Матч прошел в пятницу 14 августа в Лиссабоне.

В первом тайме этого футбольного шоу было забито пять голов. Уже на четвертой минуте после удара Томаса Мюллера немецкая команда вышла вперед. За три минуты "Барселона" сравнивает счет после автогола Давида Алаба - 1:1.

В дальнейшем мюнхенская команда просто издевалась с защитой каталонцев. На 21-й минуте точный удар Ивана Перишича и счет уже 2:1 в пользу "Баварии". На 27-й минуте счет становится 3:1 после удара Сержа Гнабри. Довершил разгром "Барсы" в первом тайме Мюллер, который офоомив дубль - 4:1.

Во втором тайме кошмар для "Барселоны" продолжилось. "Бавария" продолжала давить. На 57-й минуте Луис Суарес казалось возобновил интригу, сделав счет 4:2. Но не долго радовалась каталонская команда. На 63-й минуте Йосу Киммо забил пятый гол в ворота Тер Штегена.

Далее продолжилось издевательства над обороной "Барселоны". На 84-й минуте Роберт Левандовски ударом головой делает счет 6:2. На 87-й и 89-й минуте два точных удара Коутинью сделали счет хоккейным - 8:2.

В полуфинале Лиги Чемпионов "Бавария" сыграет с победителем пары "Манчестер Сити" - "Лион".

Темы: футбол


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