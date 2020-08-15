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NASA і SpaceX планують вже в жовтні відправити на МКС нову місію

Субота, 15 серпня 2020, 03:09
NASA і SpaceX планують вже в жовтні відправити на МКС нову місію

Американське космічне агентство NASA і компанія Ілона Маска SpaceX планують "не раніше 23 жовтня" відправити на МКС чотирьох астронавтів.

Джерело: сайт NASA

Деталі: В рамках програми Commercial Crew вже в жовтні до Міжнародної космічної станції відправляться астронавти Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер, а також космонавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Соїча Ногучи. Вони пробудуть на МКС 6 місяців.

На борт станції екіпаж місії NASA SpaceX Crew-1 доставить космічний корабель Crew Dragon, який для виходу на орбіту використовує ракету-носій Falcon 9.

Наразі спеціалісти готують місію Crew-1 до старту, який за словами голови NASA Джима Брайденстайна відбудеться "не раніше 23 жовтня", а запуск наступної місії Crew-2 може відбутися вже навесні 2021 року.

 

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Нагадаємо

  • 30 травня компанія SpaceX Ілона Маска у співробітництві з NASA відправила в космос двох американських астронавтів на кораблі Crew Dragon. На борт МКС экипаж корабля потрапив вже 31 травня о 10:29 a.m. EDT (17:29 за київським часом).
  • Старт ракети особливий тим, що вперше політ повинен відбувся на космічному кораблі приватної компанії. Вартість відправки одного астронавта на МКС компанією SpaceX обійшлось NASA в 50 мільйонів доларів. "Роскосмос" бере за цю послугу майже вдвічі більше - 90 мільйонів доларів.
  • Відразу після запуску у США в космічному агентстві Росії відреагували на успішний старт корабля Crew Dragon приватною компанією SpaceX.

"Українська правда" в Threads

Теми: космосІлон Маск
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