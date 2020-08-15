NASA и SpaceX планируют уже в октябре отправить на МКС новую мисию
Американское космическое агентство NASA и компания Илона Маска SpaceX планируют "не ранее 23 октября" отправить на МКС четверых астронавтов.
Источник: сайт NASA
Детали: В рамках программы Commercial Crew уже в октябре к Международной космической станции отправятся астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также космонавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соичи Ногучи. Они пробудут на МКС 6 месяцев.
На борт МКС экипаж миссии NASA SpaceX Crew-1 доставит космический корабль Crew Dragon, который для выхода на орбиту использует ракету-носитель Falcon 9.
Сейчас специалисты готовят миссию Crew-1 до старта, который по словам главы NASA Джима Брайденстайна состоится "не раньше 23 октября", а запуск следующей миссии Crew-2 может состояться уже весной 2021 года.
Читайте также: Впервые в истории частная компания отправила людей в космос: что это значит и что будет дальше
Напомним:
- 30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправила в космос двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon. На борт МКС экипаж корабля попал уже 31 мая в 10:29 a.m. EDT (17:29 по киевскому времени).
- Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.
- Сразу после запуска в США в космическом агентстве России отреагировали на успешный старт корабля Crew Dragon частной компанией SpaceX.