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NASA и SpaceX планируют уже в октябре отправить на МКС новую мисию

Суббота, 15 августа 2020, 03:09

Американское космическое агентство NASA и компания Илона Маска SpaceX планируют "не ранее 23 октября" отправить на МКС четверых астронавтов.

Источник: сайт NASA

Детали: В рамках программы Commercial Crew уже в октябре к Международной космической станции отправятся астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также космонавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA)  Соичи Ногучи. Они пробудут на МКС 6 месяцев.

На борт МКС экипаж миссии NASA SpaceX Crew-1 доставит космический корабль Crew Dragon, который для выхода на орбиту использует ракету-носитель Falcon 9.

Сейчас специалисты готовят миссию Crew-1 до старта, который по словам главы NASA Джима Брайденстайна состоится "не раньше 23 октября", а запуск следующей миссии Crew-2 может состояться уже весной 2021 года.

 

Темы: космосИлон Маск


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