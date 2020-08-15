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NASA и SpaceX планируют уже в октябре отправить на МКС новую мисию

Суббота, 15 августа 2020, 03:09
NASA и SpaceX планируют уже в октябре отправить на МКС новую мисию

Американское космическое агентство NASA и компания Илона Маска SpaceX планируют "не ранее 23 октября" отправить на МКС четверых астронавтов.

Источник: сайт NASA

Детали: В рамках программы Commercial Crew уже в октябре к Международной космической станции отправятся астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также космонавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA)  Соичи Ногучи. Они пробудут на МКС 6 месяцев.

На борт МКС экипаж миссии NASA SpaceX Crew-1 доставит космический корабль Crew Dragon, который для выхода на орбиту использует ракету-носитель Falcon 9.

Сейчас специалисты готовят миссию Crew-1 до старта, который по словам главы NASA Джима Брайденстайна состоится "не раньше 23 октября", а запуск следующей миссии Crew-2 может состояться уже весной 2021 года.

 

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Напомним:

  • 30 мая компания SpaceX Илона Маска в сотрудничестве с NASA отправила в космос двух американских астронавтов на корабле Crew Dragon. На борт МКС экипаж корабля попал уже 31 мая в 10:29 a.m. EDT (17:29 по киевскому времени).
  • Старт ракеты особенный тем, что впервые полет состоялся на космическом корабле частной компании. Стоимость отправки одного астронавта на МКС компанией SpaceX обошлось  NASA в 50 миллионов долларов. "Роскосмос" берет за эту услугу почти вдвое больше - 90 миллионов долларов.
  • Сразу после запуска в США в космическом агентстве России отреагировали на успешный старт корабля Crew Dragon частной компанией SpaceX.

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Темы: космосИлон Маск
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