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У Києві рекордні 232 випадки коронавірусу

Субота, 15 серпня 2020, 09:44
У Києві рекордні 232 випадки коронавірусу

Минулої доби, 14 серпня, у Києві коронавірус виявили у 232 людей, 1 людина померла.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 122 жінки віком від 20 до 89 років, 94 чоловіка віком від 18 до 93 рокiв, 6 дівчат від 3 до 15 років та 10 хлопців від 8 до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 5 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 27 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 40, у Дніпровському – 34 та в Дарницькому районі – 33 випадки.

Загалом з початку епідемії в Києві 10 392 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 151 людини. Подолали хворобу 3373 мешканця Києва.

Що передувало: За минулу добу, 14 серпня, в Україні виявлено 1 847 нових випадків коронавірусу. 33 хворих померли, 633 - одужали. 

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Українська правда

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Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко
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