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Знову антирекорд: 1847 нових випадків коронавірусу

Субота, 15 серпня 2020, 08:55
Знову антирекорд: 1847 нових випадків коронавірусу

За минулу добу, 14 серпня, в Україні виявлено 1 847 нових випадків коронавірусу. 33 хворих померли.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше нових випадків виявлено у Харківській області області – 254. Також рекордна кількість хворих у Києві – 232.

170 випадків зафіксовано минулої доби у Чернівецькій області, 166 – на Львівщині, 148 – на Прикарпатті. На Одещині – 139 випадків.

Найбільше хворих (6 людей) 14 серпня померли у Львівській області, 5 – в Одеській, по 4 – у Закарпатській і Харківській. 3 людей померли на Київщині.

Ще по 2 смерті зафіксовано у Чернівецькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській областях. По 1 людині стали жертвами коронавірусу в Києві, а також на Рівненщині, Волині, Тернопільщині, Чернігівщині.

Що передувало: Попередній антирекорд добової кількості випадків коронавірусу було зафіксовано 13 серпня - захворіло 1 732 людини. 

13 серпня загальна кількість заражень коронавірусом SARS CoV 2 в Україні перевищила кількість зафіксованих із кінця 2019 року хворих у Китаї, звідки поширилася пандемія.  

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Українська правда
Теми: коронавірус
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