В Киеве рекордные 232 случая коронавируса

За прошедшие сутки, 14 августа, в Киеве коронавирус обнаружили у 232 человек, 1 человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых больных – 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет, 94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 6 девочек от 3 до 15 лет и 10 мальчиков от 8 до 17 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 40, в Днепровском – 34 и в Дарницком районе – 33 случая.

Всего с начала эпидемии в Киеве 10 392 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 151 человека. Преодолели болезнь 3373 жителя Киева.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 14 августа, в Украине выявлено 1847 новых случаев коронавируса. 33 больных умерли, 633 – выздоровели.

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