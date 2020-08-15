Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Киеве рекордные 232 случая коронавируса

Суббота, 15 августа 2020, 09:44

За прошедшие сутки, 14 августа, в Киеве коронавирус обнаружили у 232 человек, 1 человек умер.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Среди новых больных – 122 женщины в возрасте от 20 до 89 лет, 94 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 6 девочек от 3 до 15 лет и 10 мальчиков от 8 до 17 лет.

Заболели в том числе и 5 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 27 пациентов.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе – 40, в Днепровском – 34 и в Дарницком районе – 33 случая.

Всего с начала эпидемии в Киеве 10 392 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Коронавирус унес жизни 151 человека. Преодолели болезнь 3373 жителя Киева.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 14 августа, в Украине выявлено 1847 новых случаев коронавируса. 33 больных умерли, 633 – выздоровели.

Читайте также: 

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Украинская правда
Темы: КиевкоронавирусВиталий Кличко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Снова антирекорд: 1847 новых случаев коронавируса

Выдача "вагнеровцев" РФ негативно повлияет на отношения Украины и Беларуси – Данилов

Украина на 31-м месте в мире по количеству случаев COVID-19

У Зеленского отреагировали на решение Лукашенко отдать "вагнеровцев" России

ЕС отказался признавать победу Лукашенко на выборах

Выдача "вагнеровцев" России: Беларусь не сообщила Украине о своем решении

Все новости...
Киев
Новости 14 августа: протесты в Беларуси, ужесточение карантина в Киеве
В арендатора, который присвоил пляж на Трухановом острове, хотят забрать землю
В Киеве снова возросло количество новых случаев COVID-19
Последние новости
10:06
Зеленский о "вагнеровцах": Несправедливое решение, последствия будут трагичными
10:05
Беларусь не впустила еще одного депутата Европарламента
09:44
В Киеве рекордные 232 случая коронавируса
09:26
На трех станциях на Львовщине и Ровенщине запретили посадку в поезда
08:55
Снова антирекорд: 1847 новых случаев коронавируса
08:28
Выдача "вагнеровцев" РФ негативно повлияет на отношения Украины и Беларуси – Данилов
08:00
Главные новости пятницы и ночи: протесты в Беларуси, ужесточение карантина в Киеве
07:34
ООС: Формирования России на Донбассе продолжают оборудование позиций в направлении базирования украинской армии
06:45
Платформа "Голос": "Лукашенко не мог набрать 80,1%"
06:21
Ситуация с коронавирусом в Черновицкой области является угрожающей — глава ОГА
Все новости...