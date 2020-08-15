У Києві й двох областях завантаженість ліжок для хворих на COVID-19 перевищила 50%

У Києві, Львівській та Чернівецькій областях завантаженість ліжок у лікарнях для хворих на COVID-19 перевищила 50%.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу

Деталі: Степанов повідомив, що загалом по Україні завантаженість ліжок у лікарнях для хворих на коронавірусну хворобу становить 24%.

При цьому в Києві завантаженість ліжок становить 52%, в Івано-Франківській області – 48,8%, Львівській 52,8%, Чернівецькій – 52,4%.

За минулу добу було госпіталізовано 333 людини з коронавірусною інфекцією. При цьому за місяць кількість людей, які одночасно лікуються від COVID-19 в умовах стаціонару, зросла на більш ніж 1800 осіб.

Пряма мова: "Якщо порівняти ці цифри з тим, що було місяць тому. 15 липня в лікарнях з підтвердженим діагнозом COVID-19 на лікуванні перебувало 3935 людей, сьогодні 5754 людини. Тобто за місяць кількість людей, які одночасно лікуються в умовах стаціонару +1819".

Деталі: Міністр також повідомив, що за 4 місяці кількість тестувань на коронавірус була збільшена у 100 разів.

14 серпня було проведено 39 189 тестувань, із них 20 929 методом ПЛР, 18 210 – методом ІФА.

Відповідаючи на питання щодо роботи шкіл в умовах карантину, Степанов наголосив, що навчальні заклади закриваються лише у регіонах, віднесених до "червоної зони" за розповсюдженням коронавірусу.

Що передувало: За минулу добу, 14 серпня, в Україні виявлено 1 847 нових випадків коронавірусу. 33 хворих померли, 633 - одужали.

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