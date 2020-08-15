Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве и двух областях загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%

Суббота, 15 августа 2020, 11:39
В Киеве и двух областях загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%

В Киеве, Львовской и Черновицкой областях загруженность коек в больницах для больных COVID-19 превысила 50%.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Детали: Степанов сообщил, что в целом по Украине загруженность коек в больницах для больных коронавирусной болезнью составляет 24%.

При этом в Киеве загруженность коек составляет 52%, в Ивано-Франковской области – 48,8%, Львовской – 52,8%, Черновицкой – 52,4%.

За минувшие сутки были госпитализированы 333 человека с коронавирусной инфекцией. При этом за месяц количество людей, которые одновременно лечатся от COVID-19 в условиях стационара, увеличилась более чем 1800 человек.

Прямая речь: "Если сравнить эти цифры с тем, что было месяц назад. 15 июля в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 на лечении находилось 3935 человек, сегодня 5754 человека. То есть за месяц количество людей, которые одновременно лечатся в условиях стационара +1819".

Детали: Министр также сообщил, что за 4 месяца количество тестирований на коронавирус было увеличено в 100 раз.

14 августа было проведено 39 189 тестов, из них 20 929 методом ПЦР, 18 210 – методом ИФА.

Отвечая на вопрос о работе школ в условиях карантина, Степанов отметил, что учебные заведения закрываются только в регионах, отнесенных к "красной зоне" по распространению коронавируса.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 14 августа, в Украине выявлено 1847 новых случаев коронавируса. 33 больных умерли, 633 – выздоровели.

Читайте также: 

Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Украинская правда
Темы: коронавирусМинздрав
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
Все новости...