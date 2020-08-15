В Киеве и двух областях загруженность коек для больных COVID-19 превысила 50%

В Киеве, Львовской и Черновицкой областях загруженность коек в больницах для больных COVID-19 превысила 50%.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Детали: Степанов сообщил, что в целом по Украине загруженность коек в больницах для больных коронавирусной болезнью составляет 24%.

При этом в Киеве загруженность коек составляет 52%, в Ивано-Франковской области – 48,8%, Львовской – 52,8%, Черновицкой – 52,4%.

За минувшие сутки были госпитализированы 333 человека с коронавирусной инфекцией. При этом за месяц количество людей, которые одновременно лечатся от COVID-19 в условиях стационара, увеличилась более чем 1800 человек.

Прямая речь: "Если сравнить эти цифры с тем, что было месяц назад. 15 июля в больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 на лечении находилось 3935 человек, сегодня 5754 человека. То есть за месяц количество людей, которые одновременно лечатся в условиях стационара +1819".

Детали: Министр также сообщил, что за 4 месяца количество тестирований на коронавирус было увеличено в 100 раз.

14 августа было проведено 39 189 тестов, из них 20 929 методом ПЦР, 18 210 – методом ИФА.

Отвечая на вопрос о работе школ в условиях карантина, Степанов отметил, что учебные заведения закрываются только в регионах, отнесенных к "красной зоне" по распространению коронавируса.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 14 августа, в Украине выявлено 1847 новых случаев коронавируса. 33 больных умерли, 633 – выздоровели.

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