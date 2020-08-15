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Пентагон оголосив про створення групи з вивчення НЛО

Субота, 15 серпня 2020, 12:51
Пентагон оголосив про створення групи з вивчення НЛО

Міністерство оборони США оголосило про створення оперативної групи щодо невпізнаних повітряних явищ.

Джерело: Міноборони США

Деталі: У повідомленні наголошується, що 4 серпня 2020 року заступник міністра оборони Девід Норквіст схвалив створення оперативної групи щодо невпізнаних повітряних явищ (UAPTF – Unidentified Aerial Phenomena Task Force).

Оперативна група працюватиме під керівництвом Міністерства військово-морських сил США.

Відзначається, що Пентагон заснував UAPTF, щоб краще зрозуміти природу і походження невпізнаних повітряних явищ.

Завдання групи – виявляти, аналізувати і каталогізувати НЛО, які потенційно можуть становити загрозу національній безпеці США.

У повідомленні наголошується, що Міністерство оборони США дуже серйозно ставиться до будь-яких вторгнень несанкціонованих літаків у свій повітряний простір і вивчає кожне повідомлення. Це включає в себе вивчення вторгнень, про які спочатку повідомляється як НЛО, коли спостерігач не може відразу визначити те, що він спостерігає.

Що передувало: У квітні цього року Міністерство оборони США дало санкцію на оприлюднення трьох несекретних відеозаписів ВМФ США, знятих у 2004 і 2015 роках, які раніше потрапили у відкритий доступ. 

Відзначається, що явища в повітрі, які спостерігаються на відеозаписах, продовжують характеризуватися як "невпізнані".

Міністерство оборони США в 2017 році підтвердило "Нью-Йорк Таймс" існування секретної програми на 22 мільйони доларів для дослідження НЛО.

У травні повідомлялося, що Міністерство оборони Японії створить протоколи реагування на випадок зустрічі з НЛО.

Українська правда

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Теми: США
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