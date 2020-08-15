Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пентагон оголосив про створення групи з вивчення НЛО

Субота, 15 серпня 2020, 12:51

Міністерство оборони США оголосило про створення оперативної групи щодо невпізнаних повітряних явищ.

Джерело: Міноборони США

Деталі: У повідомленні наголошується, що 4 серпня 2020 року заступник міністра оборони Девід Норквіст схвалив створення оперативної групи щодо невпізнаних повітряних явищ (UAPTF – Unidentified Aerial Phenomena Task Force).

Оперативна група працюватиме під керівництвом Міністерства військово-морських сил США.

Відзначається, що Пентагон заснував UAPTF, щоб краще зрозуміти природу і походження невпізнаних повітряних явищ.

Завдання групи – виявляти, аналізувати і каталогізувати НЛО, які потенційно можуть становити загрозу національній безпеці США.

У повідомленні наголошується, що Міністерство оборони США дуже серйозно ставиться до будь-яких вторгнень несанкціонованих літаків у свій повітряний простір і вивчає кожне повідомлення. Це включає в себе вивчення вторгнень, про які спочатку повідомляється як НЛО, коли спостерігач не може відразу визначити те, що він спостерігає.

Що передувало: У квітні цього року Міністерство оборони США дало санкцію на оприлюднення трьох несекретних відеозаписів ВМФ США, знятих у 2004 і 2015 роках, які раніше потрапили у відкритий доступ. 

Відзначається, що явища в повітрі, які спостерігаються на відеозаписах, продовжують характеризуватися як "невпізнані".

Міністерство оборони США в 2017 році підтвердило "Нью-Йорк Таймс" існування секретної програми на 22 мільйони доларів для дослідження НЛО.

У травні повідомлялося, що Міністерство оборони Японії створить протоколи реагування на випадок зустрічі з НЛО.

Українська правда
Теми: США


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко хоче поговорити з Путіним: Загроза не тільки Білорусі

Голова ЦВК: Наближені до ОП люди хотіли відставки членів Комісії

Зеленський про "вагнерівців": Несправедливе рішення, наслідки будуть трагічними

Знову антирекорд: 1847 нових випадків коронавірусу

Видача "вагнерівців" РФ негативно вплине на відносини України й Білорусі – Данілов

Україна на 31-му місці в світі за кількістю випадків COVID-19

Усі новини...
США
Трамп дав компанії ByteDance ще трохи часу для продажу TikTok "кому-небудь"
Компанії Коломойського у США отримали кредити через коронакризу
24 держави ЄС підписали ноту проти втручання США в побудову "Північного потоку-2"
Останні новини
13:47
Лукашенко обговорив із Путіним ситуацію "всередині й навколо" Білорусі
13:32
МЗС Молдови заявило про солідарність з білоруським народом
13:31
Казахстанська Air Astana відновлює рейси до Києва
13:22
Судновласник Delfi хотів через суд заборонити його евакуацію – Криклій
13:04
У Мінську прощаються із загиблим протестувальником
12:51
Пентагон оголосив про створення групи з вивчення НЛО
12:23
Керівник "Укрспирту" розповів, скільки коштують заводи і коли їх почнуть продавати
12:09
Лукашенко хоче поговорити з Путіним: Загроза не тільки Білорусі
11:59
У медичному виші Запоріжжя на COVID-19 хворіють 29 іноземних студентів
11:54
Прем’єри країн Балтії закликали Білорусь провести нові вибори
Усі новини...