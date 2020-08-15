Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пентагон объявил о создании группы по изучению НЛО

Суббота, 15 августа 2020, 12:51
Пентагон объявил о создании группы по изучению НЛО

Министерство обороны США объявило о создании оперативной группы по неопознанным воздушным явлениям.

Источник: Минобороны США

Детали: В сообщении отмечается, что 4 августа 2020 года заместитель министра обороны Дэвид Норквист одобрил создание оперативной группы по неопознанным воздушным явлениям (UAPTF – Unidentified Aerial Phenomena Task Force).

Оперативная группа будет работать под руководством Министерства военно-морских сил США.

Отмечается, что Пентагон учредил UAPTF, чтобы лучше понять природу и происхождение неопознанных воздушных явлений.

Задача группы – обнаруживать, анализировать и каталогизировать НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США.

В сообщении отмечается, что Министерство обороны США очень серьезно относится к любым вторжениям несанкционированных самолетов в свое воздушное пространство и изучают каждое сообщение. Это включает в себя изучение вторжений, о которых первоначально сообщается как НЛО, когда наблюдатель не может сразу определить то, что он наблюдает.

Что предшествовало: Министерство обороны США дало санкцию на обнародование трех несекретных видеозаписей ВМФ США, снятых в 2004 и 2015 годах, которые раньше попали в открытый доступ.

Отмечается, что воздушные явления, наблюдаемые в видезаписях, продолжают характеризоваться как "неопознанные".

Министерство обороны США в 2017 году подтвердило "Нью-Йорк Таймс" существование секретной программы на 22 миллиона долларов для исследования НЛО.

Кроме того, в мое сообщалось, что Министерство обороны Японии создаст протоколы реагирования на случай встречи с НЛО.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
США
"Советские БМП и близко не стоят": Минобороны объяснило преимущества Bradley
США продадут Франции 1,5 тысячи ракет на 203 млн долларов
США и Германия выступают против поддержки вступления Украины в НАТО на саммите – СМИ
Последние новости
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
Все новости...