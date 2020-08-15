Пентагон объявил о создании группы по изучению НЛО

Министерство обороны США объявило о создании оперативной группы по неопознанным воздушным явлениям.

Источник: Минобороны США

Детали: В сообщении отмечается, что 4 августа 2020 года заместитель министра обороны Дэвид Норквист одобрил создание оперативной группы по неопознанным воздушным явлениям (UAPTF – Unidentified Aerial Phenomena Task Force).

Оперативная группа будет работать под руководством Министерства военно-морских сил США.

Отмечается, что Пентагон учредил UAPTF, чтобы лучше понять природу и происхождение неопознанных воздушных явлений.

Задача группы – обнаруживать, анализировать и каталогизировать НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США.

В сообщении отмечается, что Министерство обороны США очень серьезно относится к любым вторжениям несанкционированных самолетов в свое воздушное пространство и изучают каждое сообщение. Это включает в себя изучение вторжений, о которых первоначально сообщается как НЛО, когда наблюдатель не может сразу определить то, что он наблюдает.

Что предшествовало: Министерство обороны США дало санкцию на обнародование трех несекретных видеозаписей ВМФ США, снятых в 2004 и 2015 годах, которые раньше попали в открытый доступ.

Отмечается, что воздушные явления, наблюдаемые в видезаписях, продолжают характеризоваться как "неопознанные".

Министерство обороны США в 2017 году подтвердило "Нью-Йорк Таймс" существование секретной программы на 22 миллиона долларов для исследования НЛО.

Кроме того, в мое сообщалось, что Министерство обороны Японии создаст протоколы реагирования на случай встречи с НЛО.