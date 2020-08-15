"Нам не байдуже": у Києві вийшли підтримати білорусів

На скляному пішохідно-велосипедному мосту в Києві, що сполучає Володимирську гірку та арку Дружби народів, пройшла акція на підтримку протестів у Білорусі.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події

всі фото: Соня Лукашова, УП

Деталі: Близько сотні учасників акції утворили на мосту ланцюг солідарності.

Люди у світлому одязі, з національними прапорами Білорусі та квітами, організатори також роздають чорні стрічки та слова пісні "Купалінка-купалінка", яку співають учасники.

Люди тримають плакати "Нам не байдуже", "Насильно милий не будеш", "Насилля – ознака безсилля", "Коли з нами Бог, хто проти нас?", тощо.

В кінці акції учасники встали у формі серця.

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