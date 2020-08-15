"Нам не байдуже": у Києві вийшли підтримати білорусів
На скляному пішохідно-велосипедному мосту в Києві, що сполучає Володимирську гірку та арку Дружби народів, пройшла акція на підтримку протестів у Білорусі.
Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події
Деталі: Близько сотні учасників акції утворили на мосту ланцюг солідарності.
Люди у світлому одязі, з національними прапорами Білорусі та квітами, організатори також роздають чорні стрічки та слова пісні "Купалінка-купалінка", яку співають учасники.
Люди тримають плакати "Нам не байдуже", "Насильно милий не будеш", "Насилля – ознака безсилля", "Коли з нами Бог, хто проти нас?", тощо.
В кінці акції учасники встали у формі серця.
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Нагадаємо:
- Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
- Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
- 14 серпня Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у чинного президента Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.