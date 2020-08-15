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"Нам не байдуже": у Києві вийшли підтримати білорусів

Субота, 15 серпня 2020, 14:55
Нам не байдуже: у Києві вийшли підтримати білорусів
Соня Лукашова, УП

На скляному пішохідно-велосипедному мосту в Києві, що сполучає Володимирську гірку та арку Дружби народів, пройшла акція на підтримку протестів у Білорусі.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події

 
всі фото: Соня Лукашова, УП

Деталі: Близько сотні учасників акції утворили на мосту ланцюг солідарності.

Люди у світлому одязі, з національними прапорами Білорусі та квітами, організатори також роздають чорні стрічки та слова пісні "Купалінка-купалінка", яку співають учасники.

Люди тримають плакати "Нам не байдуже", "Насильно милий не будеш", "Насилля – ознака безсилля", "Коли з нами Бог, хто проти нас?", тощо.

 

В кінці акції учасники встали у формі серця.

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Нагадаємо:

  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на протести проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка й на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла діючого президента з великим відривом.
  • Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями. Серед протестувальників є загиблі.
  • 14 серпня Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у чинного президента Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: акціїКиївБілорусь
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