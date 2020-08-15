"Нам не безразлично": в Киеве вышли поддержать белорусов

На стеклянном пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, соединяющем Владимирскую горку и арку Дружбы народов, прошла акция в поддержку протестов в Беларуси.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события

Все фото: Соня Лукашова, УП

Детали: Около сотни участников акции образовали на мосту цепь солидарности.

Люди в светлой одежде, с национальными флагами Беларуси и цветами, организаторы также раздают черные ленты и слова песни "Купалинка-Купалинка", которую поют участники.

Люди держат плакаты "Нам не безразлично", "Насильно мил не будешь", "Насилие – признак бессилия", "Когда с нами Бог, кто против нас?", и т.д.

В конце акции участники встали в форме сердца.

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Напомним: