"Нам не безразлично": в Киеве вышли поддержать белорусов
На стеклянном пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, соединяющем Владимирскую горку и арку Дружбы народов, прошла акция в поддержку протестов в Беларуси.
Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события
Детали: Около сотни участников акции образовали на мосту цепь солидарности.
Люди в светлой одежде, с национальными флагами Беларуси и цветами, организаторы также раздают черные ленты и слова песни "Купалинка-Купалинка", которую поют участники.
Люди держат плакаты "Нам не безразлично", "Насильно мил не будешь", "Насилие – признак бессилия", "Когда с нами Бог, кто против нас?", и т.д.
В конце акции участники встали в форме сердца.
Читайте также "Не хочу жить в большой тюрьме". Протесты в Беларуси глазами участников
Майдан для Лукашенко: как выборы 2020 разбудили Беларусь и на что стоит обращать внимание Украине
Напомним:
- После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
- Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
- Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги выборов – у действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.