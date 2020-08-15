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"Нам не безразлично": в Киеве вышли поддержать белорусов

Суббота, 15 августа 2020, 14:55
Соня Лукашова, УП

На стеклянном пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, соединяющем Владимирскую горку и арку Дружбы народов, прошла акция в поддержку протестов в Беларуси.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события

 
Все фото: Соня Лукашова, УП

Детали: Около сотни участников акции образовали на мосту цепь солидарности.

Люди в светлой одежде, с национальными флагами Беларуси и цветами, организаторы также раздают черные ленты и слова песни "Купалинка-Купалинка", которую поют участники.

Люди держат плакаты "Нам не безразлично", "Насильно мил не будешь", "Насилие – признак бессилия", "Когда с нами Бог, кто против нас?", и т.д.

 

В конце акции участники встали в форме сердца.

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Напомним:

  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.
  • Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями. Среди протестующих есть погибшие.
  • Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги выборов – у действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.

Соня Лукашова, УП
Темы: акцииКиевБеларусь


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