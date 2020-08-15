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На Валерія Цепкала завели кримінальну справу про хабар

Субота, 15 серпня 2020, 17:12

Проти Валерія Цепкало, незареєстрованого кандидата у президенти Білорусі, який втік з країни, порушено кримінальну справу про хабарництво.

Джерело: Медуза з посиланням на повідомлення представника Цепкала Олексія Урбана

Деталі: Стаття білоруського КК про отримання хабаря передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо:

  • Опозиційний білоруський політик Валерій Цепкало 12 серпня заявив про формування Фронту національного порятунку Білорусі для мобілізації народу проти Олександра Лукашенка після того, як Світлана Тихановська була змушена покинути Білорусь.
  • Сам Цепкало виїхав з Білорусі під загрозою кримінального переслідування. Двоє інших опозиційних кандидатів у президенти - Віктор Бабарико та Сергій Тихановський - були арештовані.
  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка та на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла чинного президента з великим відривом.

Теми: Білорусьопозиція


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