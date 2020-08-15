На Валерія Цепкала завели кримінальну справу про хабар

Проти Валерія Цепкало, незареєстрованого кандидата у президенти Білорусі, який втік з країни, порушено кримінальну справу про хабарництво.

Джерело: Медуза з посиланням на повідомлення представника Цепкала Олексія Урбана

Деталі: Стаття білоруського КК про отримання хабаря передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

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