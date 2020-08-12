Цепкало из Украины заявил, что создает Фронт спасения Беларуси

Оппозиционный беларусский политик Валерий Цепкало заявил о формировании Фронта национального спасения Беларуси для мобилизации народа против Александра Лукашенко после того, как Светлана Тихановская покинула Беларусь.

Источник: сообщение и видеообращение Цепкало в Telegram

Прямая речь: "Я объявляю о формировании Фронта национального спасения Республики Беларусь.

Цели фронта:

Мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Республики Беларусь и насильственного захвата государственной власти Лукашенко А. Г.; Борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Республики Беларусь; Защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей".

Детали: В видеообращении Цепкало сказал, что был вынужден покинуть Беларусь, объехал Россию, Украину, Польшу, сейчас опять находится в Украине, дальше планирует ехать в Литву и Латвию.

Цепкало рассказал, что общался с беларусскими диаспорами в трех странах – РФ, Украине и Польше – и многие выражали заинтересованность в создании фронта или комитета национального спасения Беларуси, а также готовность помогать ему для демократизации Беларуси.

По словам Цепкало, Фронт должен подхватить эстафету, которую начали незарегистрированные на выборы президента Беларуси кандидаты и продолжили три женщины, ставшие в оппозицию к Александру Лукашенко.

Он сказал, что Комитет спасения должен требовать освобождения всех политических заключенных, амнистии экономических заключенных, проведения честных и прозрачных выборов.

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