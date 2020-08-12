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Цепкало из Украины заявил, что создает Фронт спасения Беларуси

Среда, 12 августа 2020, 13:54
Цепкало из Украины заявил, что создает Фронт спасения Беларуси

Оппозиционный беларусский политик Валерий Цепкало заявил о формировании Фронта национального спасения Беларуси для мобилизации народа против Александра Лукашенко после того, как Светлана Тихановская покинула Беларусь.

Источник: сообщение и видеообращение Цепкало в Telegram

Прямая речь: "Я объявляю о формировании Фронта национального спасения Республики Беларусь.

Цели фронта:

    1. Мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения Конституции Республики Беларусь и насильственного захвата государственной власти Лукашенко А. Г.;
    2. Борьба за сохранение национального суверенитета, демократии и свободы Республики Беларусь;
    3. Защита демократического выбора белорусского народа от массовых и силовых фальсификаций со стороны властей".

Детали: В видеообращении Цепкало сказал, что был вынужден покинуть Беларусь, объехал Россию, Украину, Польшу, сейчас опять находится в Украине, дальше планирует ехать в Литву и Латвию.

Цепкало рассказал, что общался с беларусскими диаспорами в трех странах – РФ, Украине и Польше – и многие выражали заинтересованность в создании фронта или комитета национального спасения Беларуси, а также готовность помогать ему для демократизации Беларуси.

По словам Цепкало, Фронт должен подхватить эстафету, которую начали незарегистрированные на выборы президента Беларуси кандидаты и продолжили три женщины, ставшие в оппозицию к Александру Лукашенко.

Он сказал, что Комитет спасения должен требовать освобождения всех политических заключенных, амнистии экономических заключенных, проведения честных и прозрачных выборов.

Предыстория:

    • Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Валерия Цепкало кандидатом в президенты.
    • 24 июля стало известно, что он уехал из Беларуси в РФ и вывез с собой детей. Позже появилась информация, что Валерий Цепкало переместился в Киев. В день выборов президента Беларуси, 9 августа, стало известно, что его жена Вероника Цепкало уехала из Минска в Москву (РФ).
    • 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК огласив, что победил Александр Лукашенко, набрал 80,08% голосов против 10,09% у его главной оппонентки Светланы Тихановской.
    • Белорусская оппозиция не признала победу Лукашенко, Тихановская обжаловала результат выборов, однако потом выехала из Беларуси в Литву – и больше не участвует в акциях. Под давлением силовиков Тихановская призвала людей не выходить больше на площади с протестами.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьоппозицияЛукашенко
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