На Валерия Цепкало завели уголовное дело о взятке
Суббота, 15 августа 2020, 17:12
Против Валерия Цепкало, незарегистрированного кандидата в президенты Белоруси, который сбежал из страны, возбуждено уголовное дело о взяточничестве.
Источник: Медуза со ссылкой на сообщение представителя Цепкало Алексея Урбана
Детали: Статья белорусского УК о получении взятки предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Напомним:
- Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало 12 августа заявил о формировании Фронта национального спасения Беларуси для мобилизации народа против Александра Лукашенко после того, как Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь.
- Сам Валерий Цепкало уехал из Беларуси под угрозой уголовного преследования. Двое других оппозиционных кандидатов в президенты — Виктор Бабарико и Сергей Тихановский — были арестованы.
- После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.