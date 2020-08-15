На Валерия Цепкало завели уголовное дело о взятке

Против Валерия Цепкало, незарегистрированного кандидата в президенты Белоруси, который сбежал из страны, возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

Источник: Медуза со ссылкой на сообщение представителя Цепкало Алексея Урбана

Детали: Статья белорусского УК о получении взятки предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним: