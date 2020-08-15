Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Валерия Цепкало завели уголовное дело о взятке

Суббота, 15 августа 2020, 17:12
На Валерия Цепкало завели уголовное дело о взятке

Против Валерия Цепкало, незарегистрированного кандидата в президенты Белоруси, который сбежал из страны, возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

Источник: Медуза со ссылкой на сообщение представителя Цепкало Алексея Урбана

Детали: Статья белорусского УК о получении взятки предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним:

  • Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало 12 августа заявил о формировании Фронта национального спасения Беларуси для мобилизации народа против Александра Лукашенко после того, как Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь.
  • Сам Валерий Цепкало уехал из Беларуси под угрозой уголовного преследования. Двое других оппозиционных кандидатов в президенты — Виктор Бабарико и Сергей Тихановский — были арестованы.
  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьоппозиция
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
В Беларуси заявили, что "вагнеровцы" будут учить беларусов вести бои
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Последние новости
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
Все новости...