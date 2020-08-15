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На Валерия Цепкало завели уголовное дело о взятке

Суббота, 15 августа 2020, 17:12

Против Валерия Цепкало, незарегистрированного кандидата в президенты Белоруси, который сбежал из страны, возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

Источник: Медуза со ссылкой на сообщение представителя Цепкало Алексея Урбана

Детали: Статья белорусского УК о получении взятки предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним:

  • Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало 12 августа заявил о формировании Фронта национального спасения Беларуси для мобилизации народа против Александра Лукашенко после того, как Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь.
  • Сам Валерий Цепкало уехал из Беларуси под угрозой уголовного преследования. Двое других оппозиционных кандидатов в президенты — Виктор Бабарико и Сергей Тихановский — были арестованы.
  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Темы: Беларусьоппозиция


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