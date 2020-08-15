Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Загибель активіста у Мінську: AP опублікувало момент поранення Тарайковського

Субота, 15 серпня 2020, 18:40

Учасник протестів у Мінську Олександр Тарайковській загинув увечері 10 серпня в районі станції метро "Пушкінська" під час жорстокого придушення мирних протестів. Поранення активіста потрапило в об'єктиви журналістів.

Джерело: Associated Press, Nexta

Дослівно: "На цьому зображенні, взятому з відеозапису Associated Press Television, знятого в понеділок, 10 серпня 2020 року, зображений протестувальник, якого опізнали як Олександра Тараковського.

Його поранили під час мітингу після президентських виборів в Білорусі у Мінську".

Деталі: Оператор зняв момент, коли протестувальник впав, після чого вже лежав нерухомо.

AP Photo/Мстислав Чернов
AP Photo/Мстислав Чернов

Білоруська влада офіційно визнала загибель Тараковського тої ж ночі, але причиною назвала "вибух невстановленого пристрою" в руках, який він нібито збирався кинути в силовиків.

Медична причина смерті - відкрита рана грудної клітини і крововилив.

При цьому опубліковані відео та відсутність травм, характерних для вибуху, викликали сумніви в офіційній версії МВС Білорусі.

Відео загибелі Тарайковского опублікував телеграм-канал Nexta.

Знати більше: 

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Нагадаємо: У Мінську 15 серпня десятки тисяч людей прийшли на місце загибелі активіста Олександра Тарайковського.

Теми: вбивствоБілорусьмітинги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

РФ розшукує засновника опозиційного білоруського телеграм-каналу Nexta

Офіційна Литва вже вважає Лукашенка "колишнім президентом Білорусі"

Відео, фотоУ небо над окупованим Кримом запустили великий український прапор

У Лукашенка планують втечу до Росії - Bloomberg

фото, відеоУ Мінську на місце загибелі активіста прийшли десятки тисяч людей

доповненоЛукашенко обговорив із Путіним врегулювання "проблем" у Білорусі

Усі новини...
вбивство
На Київщині знайшли убитою 12-річну дівчинку: підозрюють неповнолітнього друга
В Україні затримали болгарського кілера
Восьмилітню дитину знайшли зарізаною на Чернігівщині
Останні новини
18:40
фотоЗагибель активіста у Мінську: AP опублікувало момент поранення Тарайковського
18:06
Лукашенко відмовився від міжнародного посередництва
17:58
РФ розшукує засновника опозиційного білоруського телеграм-каналу Nexta
17:37
"Інтерпайп" Пінчука: металобрухт "Укрзалізниці" дістається не металургам, а перекупникам
17:31
Офіційна Литва вже вважає Лукашенка "колишнім президентом Білорусі"
17:12
На Валерія Цепкала завели кримінальну справу про хабар
17:07
Коронавірус: на Рівненщині розгортатимуть лікарні другої хвилі
16:54
Помпео: США уважно стежать за ситуацією в Білорусі
16:37
Відео, фотоУ небо над окупованим Кримом запустили великий український прапор
16:08
Стало відомо, хто буде розробляти економічну стратегію України на 2030 рік
Усі новини...