Загибель активіста у Мінську: AP опублікувало момент поранення Тарайковського
Учасник протестів у Мінську Олександр Тарайковській загинув увечері 10 серпня в районі станції метро "Пушкінська" під час жорстокого придушення мирних протестів. Поранення активіста потрапило в об'єктиви журналістів.
Джерело: Associated Press, Nexta
Дослівно: "На цьому зображенні, взятому з відеозапису Associated Press Television, знятого в понеділок, 10 серпня 2020 року, зображений протестувальник, якого опізнали як Олександра Тараковського.
Його поранили під час мітингу після президентських виборів в Білорусі у Мінську".
Деталі: Оператор зняв момент, коли протестувальник впав, після чого вже лежав нерухомо.
Білоруська влада офіційно визнала загибель Тараковського тої ж ночі, але причиною назвала "вибух невстановленого пристрою" в руках, який він нібито збирався кинути в силовиків.
AP опубликовал видео с гибелью Тарайковского.— Чай з варэннем (@belteanews) August 15, 2020
Хладнокровный расстрел безоружного человека силовиками pic.twitter.com/EyuIZuCAQY
Медична причина смерті - відкрита рана грудної клітини і крововилив.
При цьому опубліковані відео та відсутність травм, характерних для вибуху, викликали сумніви в офіційній версії МВС Білорусі.
Відео загибелі Тарайковского опублікував телеграм-канал Nexta.
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Нагадаємо: У Мінську 15 серпня десятки тисяч людей прийшли на місце загибелі активіста Олександра Тарайковського.