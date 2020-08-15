Загибель активіста у Мінську: AP опублікувало момент поранення Тарайковського

Учасник протестів у Мінську Олександр Тарайковській загинув увечері 10 серпня в районі станції метро "Пушкінська" під час жорстокого придушення мирних протестів. Поранення активіста потрапило в об'єктиви журналістів.

Джерело: Associated Press, Nexta

Дослівно: "На цьому зображенні, взятому з відеозапису Associated Press Television, знятого в понеділок, 10 серпня 2020 року, зображений протестувальник, якого опізнали як Олександра Тараковського.

Його поранили під час мітингу після президентських виборів в Білорусі у Мінську".

Деталі: Оператор зняв момент, коли протестувальник впав, після чого вже лежав нерухомо.

AP Photo/Мстислав Чернов

Білоруська влада офіційно визнала загибель Тараковського тої ж ночі, але причиною назвала "вибух невстановленого пристрою" в руках, який він нібито збирався кинути в силовиків.

Медична причина смерті - відкрита рана грудної клітини і крововилив.

При цьому опубліковані відео та відсутність травм, характерних для вибуху, викликали сумніви в офіційній версії МВС Білорусі.

Відео загибелі Тарайковского опублікував телеграм-канал Nexta.

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Нагадаємо: У Мінську 15 серпня десятки тисяч людей прийшли на місце загибелі активіста Олександра Тарайковського.