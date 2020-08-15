Гибель активиста: AP опубликовало момент ранения Тарайковского
Участник протестов в Минске Александр Тарайковский погиб вечером 10 августа в районе станции метро "Пушкинская" в Минске во время жестокого подавления мирных протестов. Ранение активиста попало в объективы журналистов.
Источник: Associated Press, Nexta
Дословно: "На этом изображении, взятом из видеозаписи Associated Press Television, снятой в понедельник, 10 августа 2020 года, изображен протестующий, которого опознали как Александра Тараковского.
Его ранили во время митинга после президентских выборов в Беларуси в Минске".
Детали: Оператор снял момент, когда протестующий упал, после чего уже лежал неподвижно.
Белорусские власти официально признали гибель Тараковского в ту же ночь, но причиной назвали "взрыв неустановленного устройства" в руках, которое он якобы собирался бросить в силовиков.
Медицинская причина смерти — открытая рана грудной клетки и кровопотеря.
При этом опубликованные видео и отсутствие травм, характерных для взрыва, вызвали сомнения в официальной версии МВД Беларуси.
Видео гибели Тарайковского опубликовал телеграм-канал Nexta.
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Напомним: В Минске десятки тысяч людей пришли на место гибели активиста Александра Тарайковского.