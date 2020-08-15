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Україна ухвалила м'яку заяву щодо Білорусі і не зважилася на невизнання виборів

Субота, 15 серпня 2020, 22:01
Україна ухвалила м'яку заяву щодо Білорусі і не зважилася на невизнання виборів

Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву про результати виборів у Білорусі, у якій закликало опозицію до компромісів і уникло заяв про невизнання результатів голосування.

Джерело: сайт Міністерства закордонних справ

Дослівно: "Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом щодо виборів в Білорусі. Україна надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців.

Розраховуємо, що звільнення з-під варти частини затриманих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством з метою пошуку компромісів".

Деталі: У МЗС закликали Олександра Лукашенка не допустити подальших переслідувань за політичними мотивами своїх опонентів і тих громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст продемонструвати свою позицію, а також ретельно розслідувати усі факти неправомірного застосування сили проти мирних протестувальників.

У відомстві додали, що Україна вважає Білорусь особливо близькою країною і готова докласти усіх зусиль, щоб допомогти їй пройти складний етап без ослаблення суверенітету, врегулювати кризу з дотриманням основоположних прав і свобод громадян.

Нагадаємо: Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у вівторок ввечері оприлюднив заяву від імені 27 країн-членів Євросоюзу щодо подій у Білорусі, у якій міститься погроза санкцій за насильство і фальсифікації виборів.

Українська правда

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Теми: БілорусьУкраїнаМЗСвибори
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