Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Результати виборів у Білорусі не викликають довіри – позиція України

Субота, 15 серпня 2020, 22:01

МЗС України констатує, що офіційно оприлюднені результати виборів президента Білорусі не викликають довіри в білоруському суспільстві, при цьому Київ поділяє позицію, висловлену Європейським Союзом стосовно сфальшованого волевиявлення у Республіці.

Джерело: сайт Міністерства закордонних справ

Дослівно: "Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом щодо виборів в Білорусі. Україна надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців.

Розраховуємо, що звільнення з-під варти частини затриманих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством з метою пошуку компромісів".

Деталі: У МЗС закликали Олександра Лукашенка не допустити подальших переслідувань за політичними мотивами своїх опонентів і тих громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст продемонструвати свою позицію, а також ретельно розслідувати усі факти неправомірного застосування сили проти мирних протестувальників.

У відомстві додали, що Україна вважає Білорусь особливо близькою країною і готова докласти усіх зусиль, щоб допомогти їй пройти складний етап без ослаблення суверенітету, врегулювати кризу з дотриманням основоположних прав і свобод громадян.

Нагадаємо: Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у вівторок ввечері оприлюднив заяву від імені 27 країн-членів Євросоюзу щодо подій у Білорусі, у якій міститься погроза санкцій за насильство і фальсифікації виборів.

Українська правда
Теми: БілорусьУкраїнаМЗСвибори


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Протести у Білорусі: Путін пообіцяв Лукашенку військову допомогу

фотоЗМІ дізналися, хто керував жорстоким розгоном демонстрантів у Мінську

фотоЗагибель активіста у Мінську: AP опублікувало момент поранення Тарайковського

РФ розшукує засновника опозиційного білоруського телеграм-каналу Nexta

Офіційна Литва вже вважає Лукашенка "колишнім президентом Білорусі"

Відео, фотоУ небо над окупованим Кримом запустили великий український прапор

Усі новини...
Білорусь
ЗМІ дізналися, хто керував жорстоким розгоном демонстрантів у Мінську
Українських журналістів, затриманих у Мінську, евакуювали в Україну
Загибель активіста у Мінську: AP опублікувало момент поранення Тарайковського
Останні новини
22:01
Результати виборів у Білорусі не викликають довіри – позиція України
21:33
Коронакриза: українська економіка почала відновлюватися – Шмигаль
20:50
Протести у Білорусі: Путін пообіцяв Лукашенку військову допомогу
20:38
відеоШтаб ООС: 20 днів поспіль серед військових бойових втрат й поранень немає
20:01
фотоЗМІ дізналися, хто керував жорстоким розгоном демонстрантів у Мінську
19:24
фотоУ Франції проти Nestle подали позов через тонни загиблої риби
19:10
Українських журналістів, затриманих у Мінську, евакуювали в Україну
18:53
У Києві та двох областях зайняті понад 50% ліжок для пацієнтів з COVID-19
18:40
фотоЗагибель активіста у Мінську: AP опублікувало момент поранення Тарайковського
18:06
Лукашенко відмовився від міжнародного посередництва
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!