Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву про результати виборів у Білорусі, у якій закликало опозицію до компромісів і уникло заяв про невизнання результатів голосування.

Джерело: сайт Міністерства закордонних справ

Дослівно: "Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом щодо виборів в Білорусі. Україна надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців.

Розраховуємо, що звільнення з-під варти частини затриманих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством з метою пошуку компромісів".

Деталі: У МЗС закликали Олександра Лукашенка не допустити подальших переслідувань за політичними мотивами своїх опонентів і тих громадян Білорусі, які вийшли на вулиці міст продемонструвати свою позицію, а також ретельно розслідувати усі факти неправомірного застосування сили проти мирних протестувальників.

У відомстві додали, що Україна вважає Білорусь особливо близькою країною і готова докласти усіх зусиль, щоб допомогти їй пройти складний етап без ослаблення суверенітету, врегулювати кризу з дотриманням основоположних прав і свобод громадян.

Нагадаємо: Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у вівторок ввечері оприлюднив заяву від імені 27 країн-членів Євросоюзу щодо подій у Білорусі, у якій міститься погроза санкцій за насильство і фальсифікації виборів.