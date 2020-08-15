МИД Украины констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Беларуси не вызывают доверия в белорусском обществе, при этом Киев разделяет позицию, высказанную Европейским Союзом относительно сфабрикованного волеизъявления в Республике.

Источник: сайт Министерства иностранных дел

Дословно: "Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованного жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев.

Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов".

Детали: В МИД призвали Александра Лукашенко не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих.

В ведомстве добавили, что Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан.

Напомним: Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель во вторник вечером обнародовал заявление от имени 27 стран-членов Евросоюза относительно событий в Беларуси, в котором содержится угроза санкциями за насилие и фальсификацию выборов.