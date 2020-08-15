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Украина приняла мягкое заявление по Беларуси и не решилась на непризнание выборов

Суббота, 15 августа 2020, 22:01
Украина приняла мягкое заявление по Беларуси и не решилась на непризнание выборов

Министерство иностранных дел обнародовало заявление о результатах выборов в Беларуси, призвав оппозицию к компромиссам и избежав заявлений о непризнании результатов голосования.

Источник: сайт Министерства иностранных дел

Дословно: "Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом относительно выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованного жестокости правоохранителей в отношении граждан, участвующих в протестах, представителей СМИ и иностранцев.

Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом в целях поиска компромиссов".

Детали: В МИД призвали Александра Лукашенко не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов и тех граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов продемонстрировать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих.

В ведомстве добавили, что Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти сложный этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основных прав и свобод граждан.

Напомним: Глава дипломатии ЕС Хосеп Боррель во вторник вечером обнародовал заявление от имени 27 стран-членов Евросоюза относительно событий в Беларуси, в котором содержится угроза санкциями за насилие и фальсификацию выборов.

Украинская правда
Темы: БеларусьУкраинаМИДвиборы
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