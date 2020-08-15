Відомий екс-нардеп вирішив балотуватися у мери Києва

Колишній народний депутат та екс-голова Держекоінспекції України Єгор Фірсов візьме участь у виборах столичного міського голови.

Джерело: повідомлення Фірсова у власному блозі на Українській правді

Пряма мова: "Екоактивісти Києва прийняли рішення брати участь у місцевих виборах і йти в Київраду своєю командою, а я буду балотуватись на посаду міського голови.

Для цього ми об'єдналися в партію Екологічна Альтернатива".

Деталі: За словами Фірсова, його команда розуміє, що пройти до місцевої ради буде непросто: "У нас немає великого бюджету". Він також додав, що їхня команда пропонуватиме план вирішення екологічних проблем Києва.

Єгор Фірсов

Нагадаємо: Якби найближчим часом проходили вибори Київського міського голови, найбільшу підтримку виборців на них отримав би чинний мер Віталій Кличко, далі йдуть Андрій Пальчевський і Олександр Попов.