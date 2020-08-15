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Известный экс-нардеп решил баллотироваться в мэры Киева

Суббота, 15 августа 2020, 22:40
Известный экс-нардеп решил баллотироваться в мэры Киева

Бывший народный депутат и экс-председатель Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов примет участие в выборах столичного мэра.

Источник: сообщение Фирсова в личном блоге на Украинской правде

Прямая речь: "Экоактивисты Киева приняли решение участвовать в местных выборах и идти в Киевсовет своей командой, а я буду баллотироваться на должность городского головы.

Для этого мы объединились в партию Экологическая Альтернатива".

Детали: По словам Фирсова, его команда понимает, что пройти в местные советы будет непросто: "У нас нет большого бюджета". Он также добавил, что их команда будет предлагать план решения экологических проблем Киева.

Егор Фирсов
Егор Фирсов

Напомним: Если бы в ближайшее время проходили выборы Киевского городского головы, наибольшую поддержку избирателей на них одержал бы действующий мэр Виталий Кличко, далее следуют Андрей Пальчевский и Александр Попов.

Украинская правда
Темы: виборыКиев
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