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Білорусь: Глава МЗС Канади провів переговори з Тихановською і пообіцяв допомогу

Субота, 15 серпня 2020, 23:49
Білорусь: Глава МЗС Канади провів переговори з Тихановською і пообіцяв допомогу

Глава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що провів у суботу телефонні переговори про ситуацію у Білорусі з опозиціонеркою Світланою Тихановською.

Джерело: керівник канадського зовнішньополітичного відомства у Twitter

Пряма мова: "Я поговорив з лідером опозиції Білорусі Світланою Тихановською. Я підтвердив готовність Канади допомагати білоруському народу. Ми стежимо за розвитком подій і обдумуємо подальші кроки".

Деталі: Крім того, канадський міністр додав, що обговорив білоруську тематику також з главою МЗС Литви Лінасом Лінкявічюсом.

За словами Франсуа-Філіпа Шампаня, він подякував Лінкявічюсу за те, що Литва в цей непростий час допомагає Білорусі.

Нагадаємо: Світлана Тихановська, яка виїхала в Литву, закликає до проведення в усіх містах Білорусі мирних мітингів, щоб зупинити насильство.

Українська правда
Теми: БілорусьКанадавибориопозиція
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