Білорусь: Глава МЗС Канади провів переговори з Тихановською і пообіцяв допомогу

Глава МЗС Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що провів у суботу телефонні переговори про ситуацію у Білорусі з опозиціонеркою Світланою Тихановською.

Джерело: керівник канадського зовнішньополітичного відомства у Twitter

Пряма мова: "Я поговорив з лідером опозиції Білорусі Світланою Тихановською. Я підтвердив готовність Канади допомагати білоруському народу. Ми стежимо за розвитком подій і обдумуємо подальші кроки".

Деталі: Крім того, канадський міністр додав, що обговорив білоруську тематику також з главою МЗС Литви Лінасом Лінкявічюсом.

За словами Франсуа-Філіпа Шампаня, він подякував Лінкявічюсу за те, що Литва в цей непростий час допомагає Білорусі.

I just spoke w/ Svetlana #Tikhanovskaya, opposition leader of #Belarus.



I reaffirmed Canada’s commitment to the people of Belarus & that we are closely monitoring the situation on the ground as we consider next steps.



Canada will always stand up for the people of Belarus. pic.twitter.com/61zzLKvWP9