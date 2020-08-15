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Беларусь: Глава МИД Канады провел переговоры с Тихановской и пообещал помощь

Суббота, 15 августа 2020, 23:49

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что провел в субботу телефонные переговоры о ситуации в Беларуси с оппозиционным политиком Светланой Тихановской.

Источник: руководитель канадского внешнеполитического ведомства в Twitter

Прямая речь: "Я поговорил с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской. Я подтвердил готовность Канады помогать белорусскому народу. Мы следим за развитием событий и обдумываем дальнейшие шаги".

Детали: Кроме того, канадский министр добавил, что обсудил белорусскую тематику также с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.

По словам Франсуа-Филиппа Шампаня, он поблагодарил Линкявичюса за то, что Литва в это непростое время помогает Беларуси.

Напомним: Светлана Тихановская, выехавшая в Литву, призывает к проведению во всех городах Беларуси мирных митингов, чтобы остановить насилие.

Украинская правда
Темы: БеларусьКанадавиборыоппозиция


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