Беларусь: Глава МИД Канады провел переговоры с Тихановской и пообещал помощь

Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что провел в субботу телефонные переговоры о ситуации в Беларуси с оппозиционным политиком Светланой Тихановской.

Источник: руководитель канадского внешнеполитического ведомства в Twitter

Прямая речь: "Я поговорил с лидером оппозиции Беларуси Светланой Тихановской. Я подтвердил готовность Канады помогать белорусскому народу. Мы следим за развитием событий и обдумываем дальнейшие шаги".

Детали: Кроме того, канадский министр добавил, что обсудил белорусскую тематику также с главой МИД Литвы Линасом Линкявичюсом.

По словам Франсуа-Филиппа Шампаня, он поблагодарил Линкявичюса за то, что Литва в это непростое время помогает Беларуси.

I just spoke w/ Svetlana #Tikhanovskaya, opposition leader of #Belarus.



I reaffirmed Canada’s commitment to the people of Belarus & that we are closely monitoring the situation on the ground as we consider next steps.



Canada will always stand up for the people of Belarus. pic.twitter.com/61zzLKvWP9