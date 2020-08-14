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Тихановська закликала до мітингів у всіх містах і збирає докази перемоги

П'ятниця, 14 серпня 2020, 12:11
Тихановська закликала до мітингів у всіх містах і збирає докази перемоги

Опозиційний білоруський політик Світлана Тихановська, яка виїхала в Литву, закликає провести в усіх містах Білорусі в ці вихідні мирні мітинги, щоб зупинити насильство.

Джерело: відеозвернення Тихановської, поширене також білоруським "Радіо Свобода

Пряма мова: "Нам потрібно зупинити насильство на вулицях білоруських міст. Я закликаю владу припинити це і піти на діалог.

Я прошу всіх мерів міст 15-го і 16-го серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті (...).

Давайте разом захистимо наш вибір. Підпишіться за те, що ви голосували за мене, Світлану Тихановську".

Деталі: За словами Тихановської, "прихильників змін у країні більшість – є документальне підтвердження цього: копії протоколів".

Вона заявила, що там, де виборчі комісії підрахувала голоси чесно, її підтримка склала від 60% до 70%, а у Новій Боровій – 90%.

Тихановська впевнена, що "білоруси ніколи більше не захочуть жити з попередньою владою", а в перемогу Олександра Лукашенка "більшість не вірить".

Політик наголосила, що завжди виступала за ненасильницький спосіб захисту вибору, а влада перетворила мирний вихід людей на вулиці на "криваву бійню" – і тепер "ситуація критична".

Тихановська подякувала тим, хто страйкує, і тим, хто відмовився виконувати злочинні накази.

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Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Передісторія:

  • Центрвиборчком Білорусі повідомляв такі попередні результати виборів президента: Андрій Дмитрієв – 1,04%, Анна Канопацька – 1,68%, Олександр Лукашенко – 80,23%, Світлана Тихановська – 9,9%, Сергій Черечень – 1,13%. Проти всіх проголосували 6,02%.
  • У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися акції протесту, які супроводжуються сутичками, насильством із боку силовиків, затриманнями і блокуванням інтернет-медіа. Робітники влаштовують страйки, жінки виносять квіти на вулиці на знак протесту проти дій влади.  
  • Опозиційну кандидатку Світлану Тихановську представники влади вивезли до Литви і змусили закликати більше не виходити на майдани.
  • Після цього інший білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив з України про створення Фронту національного порятунку Білорусі.
  • У ніч на 14 серпня з ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускали затриманих на мітингах людей, багатьох відразу забирали в лікарню.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьТихановська
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