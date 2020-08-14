Опозиційний білоруський політик Світлана Тихановська, яка виїхала в Литву, закликає провести в усіх містах Білорусі в ці вихідні мирні мітинги, щоб зупинити насильство.

Джерело: відеозвернення Тихановської, поширене також білоруським "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Нам потрібно зупинити насильство на вулицях білоруських міст. Я закликаю владу припинити це і піти на діалог.

Я прошу всіх мерів міст 15-го і 16-го серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті (...).

Давайте разом захистимо наш вибір. Підпишіться за те, що ви голосували за мене, Світлану Тихановську".

Деталі: За словами Тихановської, "прихильників змін у країні більшість – є документальне підтвердження цього: копії протоколів".

Вона заявила, що там, де виборчі комісії підрахувала голоси чесно, її підтримка склала від 60% до 70%, а у Новій Боровій – 90%.

Тихановська впевнена, що "білоруси ніколи більше не захочуть жити з попередньою владою", а в перемогу Олександра Лукашенка "більшість не вірить".

Політик наголосила, що завжди виступала за ненасильницький спосіб захисту вибору, а влада перетворила мирний вихід людей на вулиці на "криваву бійню" – і тепер "ситуація критична".

Тихановська подякувала тим, хто страйкує, і тим, хто відмовився виконувати злочинні накази.

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