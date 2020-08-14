Опозиційний білоруський політик Світлана Тихановська, яка виїхала в Литву, закликає провести в усіх містах Білорусі 15-16 серпня мирні мітинги, щоб зупинити насильство.

Джерело: відеозвернення Тихановської, поширене білоруським "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Нам потрібно зупинити насильство на вулицях білоруських міст. Я закликаю владу припинити це і піти на діалог. Я прошу всіх мерів міст 15-го і 16-го серпня виступити організаторами мирних масових зібрань у кожному місті".

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