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Дружину незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі утримують на російсько-українському кордоні

Неділя, 16 серпня 2020, 04:02

Дружину незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкало, члена об'єднаного штабу кандидата в президенти РБ Світлани Тихоновської Вероніку Цепкало утримують на російській стороні російсько-українського кордону.

Джерело: Валерій Цепкало в Facebook

Пряма мова: "Зараз третя година ранку! Моя дружина з дітьми перебуває на Російсько-українському кордоні! Пункт переходу Троєбортне! Її тримають вже більше двох годин з двома маленькими дітьми на Російській стороні. Її повернули назад вже після того як поставили штамп і вона наблизилася до нейтральній смузі.

Розглядаю це як відвертий тиск на мене через мою дружину і моїх дітей через мою політичну позицію ".

Довідка: Пункт пропуску Троєбортне - Бачівськ знаходиться в Сумській області.

Що передувало: Проти Валерія Цепкало, який втік з країни, порушено кримінальну справу про хабарництво. Його розшукує влада Білорусі та Росії. Днями він повідомив, що знаходиться в Києві.

Нагадаємо:

  • Опозиційний білоруський політик Валерій Цепкало 12 серпня заявив про формування Фронту національного порятунку Білорусі для мобілізації народу проти Олександра Лукашенка після того, як Світлана Тихановська була змушена покинути Білорусь.
  • Сам Цепкало виїхав з Білорусі під загрозою кримінального переслідування. Двоє інших опозиційних кандидатів у президенти - Віктор Бабарико та Сергій Тихановський - були арештовані.
  • Після виборів президента Білорусі 9 серпня люди масово вийшли на акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Вони виступають проти Олександра Лукашенка та на підтримку його головної суперниці Світлани Тихановської, яка, на їхню думку, перемогла чинного президента з великим відривом.

Теми: Білорусьвибори


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