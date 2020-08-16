Дружину незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі утримують на російсько-українському кордоні

Дружину незареєстрованого кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкало, члена об'єднаного штабу кандидата в президенти РБ Світлани Тихоновської Вероніку Цепкало утримують на російській стороні російсько-українського кордону.

Джерело: Валерій Цепкало в Facebook

Пряма мова: "Зараз третя година ранку! Моя дружина з дітьми перебуває на Російсько-українському кордоні! Пункт переходу Троєбортне! Її тримають вже більше двох годин з двома маленькими дітьми на Російській стороні. Її повернули назад вже після того як поставили штамп і вона наблизилася до нейтральній смузі.

Розглядаю це як відвертий тиск на мене через мою дружину і моїх дітей через мою політичну позицію ".

Довідка: Пункт пропуску Троєбортне - Бачівськ знаходиться в Сумській області.

Що передувало: Проти Валерія Цепкало, який втік з країни, порушено кримінальну справу про хабарництво. Його розшукує влада Білорусі та Росії. Днями він повідомив, що знаходиться в Києві.

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