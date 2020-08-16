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Супругу экс-претендента в президенты Беларуси удерживают на российско-украинской границе

Воскресенье, 16 августа 2020, 04:02

Супругу незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало, члена объединенного штаба кандидата в президенты РБ Светланы Тихоновской Веронику Цепкало удерживают на российской стороне российско-украинской границы.

Источник: Валерий Цепкало в Facebook

Прямая речь: "Сейчас третий час утра! Моя супруга с детьми находится на Российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на Российской стороне. Ее вернули назад уже после того как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе.

Рассматриваю это как откровенное давление на меня через мою супругу и моих детей из-за моей политической позиции".

Справка: Пункт пропуска Троебортное - Бачевск находится в Сумской области.

Что предшествовало: Против Валерия Цепкало, который сбежал из страны, возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Его разыскивают власти Беларуси и России. На днях он сообщил, что находится в Киеве.

Напомним:

  • Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало 12 августа заявил о формировании Фронта национального спасения Беларуси для мобилизации народа против Александра Лукашенко после того, как Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь.
  • Сам Валерий Цепкало уехал из Беларуси под угрозой уголовного преследования. Двое других оппозиционных кандидатов в президенты — Виктор Бабарико и Сергей Тихановский — были арестованы.
  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Темы: Беларусьвиборы


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