Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Супругу экс-претендента в президенты Беларуси удерживают на российско-украинской границе

Воскресенье, 16 августа 2020, 04:02
Супругу экс-претендента в президенты Беларуси удерживают на российско-украинской границе

Супругу незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало, члена объединенного штаба кандидата в президенты РБ Светланы Тихоновской Веронику Цепкало удерживают на российской стороне российско-украинской границы.

Источник: Валерий Цепкало в Facebook

Прямая речь: "Сейчас третий час утра! Моя супруга с детьми находится на Российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на Российской стороне. Ее вернули назад уже после того как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе.

Рассматриваю это как откровенное давление на меня через мою супругу и моих детей из-за моей политической позиции".

Справка: Пункт пропуска Троебортное - Бачевск находится в Сумской области.

Что предшествовало: Против Валерия Цепкало, который сбежал из страны, возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Его разыскивают власти Беларуси и России. На днях он сообщил, что находится в Киеве.

Напомним:

  • Оппозиционный белорусский политик Валерий Цепкало 12 августа заявил о формировании Фронта национального спасения Беларуси для мобилизации народа против Александра Лукашенко после того, как Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь.
  • Сам Валерий Цепкало уехал из Беларуси под угрозой уголовного преследования. Двое других оппозиционных кандидатов в президенты — Виктор Бабарико и Сергей Тихановский — были арестованы.
  • После выборов президента Беларуси 9 августа люди массово вышли на акции протеста против фальсификации результатов голосования. Они выступают против Александра Лукашенко и в поддержку его главной соперницы Светланы Тихановской, которая, по их мнению, победила действующего президента с большим отрывом.

Темы: Беларусьвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
Десятая колонна вагнеровцев приехала в Беларусь – Гаюн
Спутниковые снимки показывают, как растет лагерь вагнеровцев в Беларуси
Спутниковые снимки свидетельствуют об увеличении техники на военной базе в Беларуси
Последние новости
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
Все новости...
Реклама: