Супругу экс-претендента в президенты Беларуси удерживают на российско-украинской границе

Супругу незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Валерия Цепкало, члена объединенного штаба кандидата в президенты РБ Светланы Тихоновской Веронику Цепкало удерживают на российской стороне российско-украинской границы.

Источник: Валерий Цепкало в Facebook

Прямая речь: "Сейчас третий час утра! Моя супруга с детьми находится на Российско-украинской границе! Пункт перехода Троебортное! Ее держат уже более двух часов с двумя маленькими детьми на Российской стороне. Ее вернули назад уже после того как поставили штамп и она приблизилась к нейтральной полосе.

Рассматриваю это как откровенное давление на меня через мою супругу и моих детей из-за моей политической позиции".

Справка: Пункт пропуска Троебортное - Бачевск находится в Сумской области.

Что предшествовало: Против Валерия Цепкало, который сбежал из страны, возбуждено уголовное дело о взяточничестве. Его разыскивают власти Беларуси и России. На днях он сообщил, что находится в Киеве.

Напомним: