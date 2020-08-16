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Коронавірус: за добу виявили ще 1637 заражених, 24 летальних випадки

Неділя, 16 серпня 2020, 08:55
Коронавірус: за добу виявили ще 1637 заражених, 24 летальних випадки

За минулу добу, 15 серпня, в Україні зафіксували 1 637 випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 24 людей.

Джерело: дані РНБО станом на ранок 16 серпня

Деталі: Найбільше заражень за добу виявили на Харківщині – 228, та у Чернівецькій області – 183.

А найбільше летальніх випадків у суботу - на Львівщині, там від коронавірусу померли 4 пацієнти.

Зазначається також, що 392 хворих одужали.

Наразі коронавірусом всього в нашій державі хворіє 41 466 людей, загалом 47 822 особи одужали.

 

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Нагадаємо: Добовий рекорд був зафіксований в Україні 14 серпня, в цей день виявили 1 847 заражених Covid-19, що є найвищим показником з початку епідемії.

Українська правда
Теми: коронавірусепідеміяУкраїна
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