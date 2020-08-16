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Коронавирус: за сутки обнаружили еще 1637 зараженных, 24 летальных случая

Воскресенье, 16 августа 2020, 08:55
Коронавирус: за сутки обнаружили еще 1637 зараженных, 24 летальных случая

За прошедшие сутки, 15 августа, в Украине зафиксировали 1637 случаев коронавируса, болезнь унесла жизни 24 человек.

Источник: данные СНБО по состоянию на утро 16 августа

Детали: Больше всего заражений за сутки обнаружили на Харьковщине - 228, и в Черновицкой области - 183.

А больше всего летальных случаев в субботу - на Львовщине, там от коронавируса умерли 4 пациента.

Отмечается также, что 392 больных выздоровели.

Сейчас коронавирусом всего в нашем государстве болеет 41 466 человек, в общем 47 822 человека выздоровели.

 

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Напомним: Суточный рекорд был зафиксирован в Украине 14 августа, в этот день обнаружили 1 847 зараженных Covid-19, что является самым высоким показателем с начала эпидемии.

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемияУкраина
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